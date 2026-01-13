Ouvir
André Ventura tem moderado o discurso na campanha presidencial?

13 jan, 2026 - 21:21 • Filipa Ribeiro

Como André Ventura ao recuo do adversário Cotrim de Figueiredo sobre um eventual apoio na segunda volta das presidenciais? Está o candidato apoiado pelo Chega a moderar o discurso nesta campanha eleitoral? O ponto de situação no dia em que Ventura andou pelo Minho na caça ao voto.

