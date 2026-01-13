Após denúncia de assédio, Cotrim de Figueiredo divulga carta assinada por 30 mulheres

"Ao longo do período em que trabalhámos com o João, todas nós fomos sempre tratadas com respeito, profissionalismo e consideração. Nenhuma de nós vivenciou ou presenciou comportamentos inadequados nas interações que tivemos, incluindo em contextos de trabalho com várias mulheres na equipa nos quais o ambiente se manteve profissional e respeitador ", afirmam na breve missiva, seguindo a linha de argumentação do candidato que já esta segunda-feira desafiou os jornalistas a perguntar às "dezenas de mulheres" que trabalharam ao seu lado se tinham "razão de queixa".

Depois da polémica denúncia de assédio sexual - que abanou a campanha presidencial de João Cotrim de Figueiredo - a equipa do candidato apoiado pela Iniciativa Liberal (IL) divulgou uma carta aberta assinada por 30 mulheres de apoio ao candidato , para refutar as acusações e tentar provar que trabalhar lado a lado com o eurodeputado é um "privilégio".

No texto - escrito na primeira pessoa do plural e sem uma única referência à expressão "assédio sexual" -, estas mulheres lamentam a "ligeireza" da denunciante, que é "irresponsável" e lança um "clima de suspeição" que coloca em risco "a integridade e a reputação" de Cotrim de Figueiredo.

"Como o silêncio de quem conhece a realidade também pode ser uma forma de injustiça, escolhemos falar", esclarecem.

Por acreditarem que o seu testemunho em "honesto" e "coletivo" vai entrar na discussão no espaço público da polémica, estas mulheres vincam que a análise ao tema deve ser feita com "seriedade, justiça e respeito por todas as partes envolvidas".

Neste exercício de gestão de danos, entram nomes como as apresentadoras de televisão Felipa Garnel e Iva Domingues, as deputadas na Assembleia da República Joana Cordeiro e Angélique Da Teresa,a antiga deputada da IL Patrícia Gilvaz e ainda Catarina Neto, um dos nomes fortes da comitiva de Cotrim de Figueiredo nesta campanha presidencial.