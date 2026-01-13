Ouvir
  • Noticiário das 6h
  • 13 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Após denúncia de assédio, Cotrim de Figueiredo divulga carta assinada por 30 mulheres

13 jan, 2026 - 07:00 • Alexandre Abrantes Neves

Num exercício de gestão de danos, 30 mulheres assinam uma carta aberta na qual criticam a "ligeireza e clima de suspeição" da denúncia de assédio sexual feita contra Cotrim de Figueiredo. Falam em "respeito, profissionalismo e consideração" do candidato e pedem "seriedade, justiça e respeito" a analisar a polémica.

A+ / A-
A gerir a polémica, Cotrim lança carta assinada por 30 mulheres. "Sempre houve respeito"
30 mulheres dizem que "é e foi um privilégio" trabalhar com Cotrim. Foto: Miguel Pereira Da Silva/Lusa

Depois da polémica denúncia de assédio sexual - que abanou a campanha presidencial de João Cotrim de Figueiredo - a equipa do candidato apoiado pela Iniciativa Liberal (IL) divulgou uma carta aberta assinada por 30 mulheres de apoio ao candidato, para refutar as acusações e tentar provar que trabalhar lado a lado com o eurodeputado é um "privilégio".

"Ao longo do período em que trabalhámos com o João, todas nós fomos sempre tratadas com respeito, profissionalismo e consideração. Nenhuma de nós vivenciou ou presenciou comportamentos inadequados nas interações que tivemos, incluindo em contextos de trabalho com várias mulheres na equipa nos quais o ambiente se manteve profissional e respeitador ", afirmam na breve missiva, seguindo a linha de argumentação do candidato que já esta segunda-feira desafiou os jornalistas a perguntar às "dezenas de mulheres" que trabalharam ao seu lado se tinham "razão de queixa".

Denúncia de assédio e confusão sobre Ventura. O dia "horribilis" de Cotrim

Presidenciais 2026

Denúncia de assédio e confusão sobre Ventura. O dia "horribilis" de Cotrim

Com as sondagens em alta, Cotrim disse que "não ex(...)

No texto - escrito na primeira pessoa do plural e sem uma única referência à expressão "assédio sexual" -, estas mulheres lamentam a "ligeireza" da denunciante, que é "irresponsável" e lança um "clima de suspeição" que coloca em risco "a integridade e a reputação" de Cotrim de Figueiredo.

"Como o silêncio de quem conhece a realidade também pode ser uma forma de injustiça, escolhemos falar", esclarecem.

Por acreditarem que o seu testemunho em "honesto" e "coletivo" vai entrar na discussão no espaço público da polémica, estas mulheres vincam que a análise ao tema deve ser feita com "seriedade, justiça e respeito por todas as partes envolvidas".

Neste exercício de gestão de danos, entram nomes como as apresentadoras de televisão Felipa Garnel e Iva Domingues, as deputadas na Assembleia da República Joana Cordeiro e Angélique Da Teresa,a antiga deputada da IL Patrícia Gilvaz e ainda Catarina Neto, um dos nomes fortes da comitiva de Cotrim de Figueiredo nesta campanha presidencial.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 6h
  • 13 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande nem imediato"

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande n(...)

O que pedem os venezuelanos em Caracas

O que pedem os venezuelanos em Caracas

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia: 'És o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia: 'És o gajo do Gato Fedorento?' E(...)