Candidatos a Belém aproximam-se de Lisboa no 10.º dia de campanha

Os candidatos presidenciais aproximam-se esta vterça-feira de Lisboa, onde Catarina Martins e António Filipe participam na manifestação da CGTP, com Coimbra também em destaque nas agendas do 10.º dia oficial de campanha para as eleições de domingo.

É no distrito de Setúbal que António José Seguro passará o dia: o candidato apoiado pelo PS tem contactos com a população previstos para a Baía do Seixal, o centro da vila de Azeitão e a baixa de Setúbal, fechando a agenda com uma sessão no Auditório da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro.

Pela manhã, no mesmo distrito, estará Henrique Gouveia e Melo, que passa pelo Mercado do Livramento, em Setúbal, antes de visitar os Bombeiros Voluntários da Moita. Depois, almoça com apoiantes no Barreiro, jantando no Salão de Festas da Terrugem, em Sintra.

Também no distrito de Lisboa, mais concretamente em Loures, estará Manuel João Vieira, o músico que inaugura o Monumento à Floresta Portuguesa, no Parque Papa Francisco, às 15h00.

Por essa hora, Catarina Martins, que de manhã visita a Academia dos Amadores de Música de Lisboa, estará a participar na manifestação da CGTP, tal como António Filipe, o candidato apoiado pelo PCP, que começa o dia com uma arruada em Queluz, no concelho de Sintra.

Se Filipe fecha a agenda com uma sessão pública na Sociedade Filarmónica Operária Amorense (Amora), a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda segue depois para Coimbra, onde tem uma sessão pública no Teatro da Cerca de São Bernardo.

Naquela cidade estarão ainda André Pestana, o sindicalista que tem agendada uma ação sobre a escola pública a partir das 8h30, e João Cotrim Figueiredo, que aí janta com apoiantes.

Antes, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal tem uma ação de campanha na Feira Semanal de Viseu, pela manhã, visitando de seguida o Centro de Tropas de Operações Especiais do Exército em Lamego.

Já Luís Marques Mendes elegeu o distrito de Leiria para o seu 10.º dia oficial de campanha, começando com uma ação de rua em Fátima (distrito de Santarém), antes de almoçar com empresários, precisamente em Leiria. O candidato apoiado pelos partidos do Governo (PSD e CDS-PP) conclui a agenda com uma sessão com apoiantes em Ansião.

Único candidato com agenda mais a norte, o líder do Chega André Ventura andará pelo Minho, tendo de manhã uma arruada em Braga e, à tarde, um comício junto ao Castelo de Guimarães.

Jorge Pinto, por sua vez, ‘desce’ ao Alentejo, onde visita a Casa da Cultura de Elvas e o futuro Museu da Banda Desenhada de Beja. O candidato apoiado pelo Livre acaba em Mértola, onde estará no CARES - Centro de Agroecologia Regeneração para o Semiárido e jantará com apoiantes.

Os portugueses elegem o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa no domingo, numas eleições com recorde (11) de candidatos – sem agenda está Humberto Correia - e cuja segunda volta, a realizar-se, decorrerá em 8 de fevereiro.