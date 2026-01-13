Catarina Martins acusa Cotrim de defraudar expectativas dos eleitores

Catarina Martins acusou esta terça-feira Cotrim Figueiredo de defraudar as expectativas dos eleitores que votaram antecipadamente, ao ter afirmado, na segunda-feira, que não exclui o apoio a qualquer candidato numa eventual segunda volta das eleições presidenciais.

"Pergunto-me se quem já votou, em voto antecipado, em Cotrim Figueiredo, agora pode mudar o seu voto, porque temos aqui uma fraude política. São as direitas a dizer que são iguais e eu acho que há muita gente neste país que quer ter um voto contra a indecência, a selvajaria e por uma democracia forte", afirmou a candidata presidencial.

Em declarações aos jornalistas no final de uma visita à Academia de Amadores de Música, em Lisboa, Catarina Martins voltou a criticar o candidato apoiado pela IL, mas foi mais longe e acusou João Cotrim Figueiredo de defraudar as expectativas dos seus eleitores que votaram antecipadamente, no dia 11.

Em causa estão declarações a propósito de uma eventual segunda volta, proferidas na segunda-feira, quando Cotrim Figueiredo disse que não exclui o apoio a qualquer candidato e disse até que o candidato de extrema-direita, André Ventura, nos últimos dias, "parece um político diferente".

Na mesma altura em que Catarina Martins prestava declarações aos jornalistas, Cotrim Figueiredo assumiu que dizer que não excluía o apoio a nenhum candidato, incluindo Ventura, foi "um momento bastante infeliz" e de "falta de clareza" que associa a "um dia difícil".

"Quis mostrar claramente que não me comprometia com nenhum candidato e acabei a comprometer-me com todos, foi isso que deu origem ao equívoco, não fui claro, assumo essa falta de clareza, não consigo explicar muito bem", justificou o candidato apoiado pela IL.

Sem conhecer ainda esse esclarecimento mais recente, também Catarina Martins falou de clareza, defendendo que é preciso "saber de que lado é que se está quando se fala da extrema-direita, de quem tem vindo a semear o ódio no país".

Também sobre Cotrim Figueiredo, Catarina Martins evitou comentar a denúncia de assédio sexual feita por uma antiga assessora da Iniciativa Liberal, afirmando apenas que "toda a gente tem direito à presunção de inocência, incluindo quem faz uma denúncia".

Questionada sobre o apoio da porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, à candidatura do socialista António José Seguro na primeira volta das eleições de domingo, Catarina Martins sublinhou apenas que está na corrida a Belém "com muita convicção", uma ideia que tem repetido ao longo da campanha.

"Estou aqui para quebrar o tabu de que as nossas cidades têm de ficar só para o turismo e não temos sítio para viver, nem o pequeno comércio pode existir, o tabu que estamos condenados a uma economia de baixo salário sem qualificação e o tabu de que uma mulher não pode ser Presidente da República", explicou.