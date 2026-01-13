Entre problemas de mobilização, Marques Mendes satisfeito com "dia mau" de Cotrim de Figueiredo

O "dia mau" de João Cotrim de Figueiredo satisfez Luís Marques Mendes, que tenta recuperar alguns dos eleitores mais jovens que podem estar em risco, devido à candidatura do liberal. Marques Mendes tem enfrentado problemas de mobilização da máquina do PSD nas ruas, mas o candidato repete que sente força durante as iniciativas de campanha. Pelo meio, já percebeu que tem de endurecer o discurso face ao Governo, especialmente na Saúde. A análise da jornalista Manuela Pires, que acompanha a campanha de Marques Mendes.
