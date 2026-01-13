Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 13 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Entre problemas de mobilização, Marques Mendes satisfeito com "dia mau" de Cotrim de Figueiredo

13 jan, 2026 - 13:28 • Manuela Pires

O "dia mau" de João Cotrim de Figueiredo satisfez Luís Marques Mendes, que tenta recuperar alguns dos eleitores mais jovens que podem estar em risco, devido à candidatura do liberal. Marques Mendes tem enfrentado problemas de mobilização da máquina do PSD nas ruas, mas o candidato repete que sente força durante as iniciativas de campanha. Pelo meio, já percebeu que tem de endurecer o discurso face ao Governo, especialmente na Saúde. A análise da jornalista Manuela Pires, que acompanha a campanha de Marques Mendes.

A+ / A-
A análise da jornalista Manuela Pires à campanha de Luís Marques Mendes
Ouça a análise da jornalista Manuela Pires à campanha de Luís Marques Mendes

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 13 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande nem imediato"

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande n(...)

O que pedem os venezuelanos em Caracas

O que pedem os venezuelanos em Caracas

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia: 'És o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia: 'És o gajo do Gato Fedorento?' E(...)