"Homem das vacinas": Almirante fura no eleitorado mais velho

Em Braga, um ex-combatente, António Braga Rodrigues, com 79 anos, diz que vai votar no almirante, e não é o único. "A minha família, somos 17". Critica o primeiro-ministro e atribui o mérito da vacinação ao almirante: "Morreram mil pessoas, se não fosse ele morriam duas ou três mil", diz, atirando números para ilustrar.

" Estás a ver aquele senhor? Foi o que deu as vacinas na pandemia ", diz o pai para um filho, durante a Feira de S. Gonçalinho, em Aveiro. A associação é inevitável para a maioria das pessoas. Nas ruas, os mais velhos valorizam mais, foram também eles que correram mais riscos durante a pandemia.

Como ela, há dezenas de eleitores, reformados, que têm uma boa reação quando o veem durante esta campanha eleitoral. Quase sempre fazem uma associação com as vacinas, com o tempo em que Gouveia e Melo ainda usava farda e coordenou o plano de vacinação contra a Covid-19.

" É bonito na televisão, mas aqui ao vivo ainda é mais! ", exclama uma octogenária. Está numa banca a vender velas no mercado de Viana do Castelo. Aguarda que o almirante venha cumprimentá-la. Depois disso, suspira: "Ai, ele é muito boa pessoa".

Na política, a aparência conta. Mais de um metro e noventa, elegante e com os olhos claros, são características que magnetizam muitos dos que veem nas ruas o candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo .

Além da associação que é feita pelas pessoas, o almirante não prescinde de lembrar exatamente isso. Nos discursos, durante a campanha, repete sempre o sucesso da "melhor campanha" de vacinação do mundo. Apesar de nunca chamar a si o mérito do enorme esforço logístico que o país fez, menciona sempre o que o país conseguiu, num auto-elogio implícito.

Esta segunda-feira, o o candidato a Belém falou diretamente do tema: "A vitória não foi só minha, foi coletiva", disse num discurso durante um jantar com centenas de apoiantes em Alcobaça.

E aproveitou a ocasião para lançar uma farpa a Marcelo Rebelo de Sousa: "Não recebi nenhuma medalha por esse serviço. Graças a Deus não me atribuíram, a justiça foi quase poética, foram os senhores [portugueses] que me atribuíram essa medalha quando gostam de mim, confiam em mim e são meus apoiantes".

O almirante não se cansa de dizer que, num momento de crise grave, foi ele que apareceu e resolveu o problema. Contra a falta de experiência política, Gouveia e Melo vai insistindo que é a pessoa certa para uma nova fase da política portuguesa.

Se o militar na reserva tem uma enorme taxa de aceitação por parte das pessoas, sobretudo das mais velhas, o grande desafio é precisamente alcançar as faixas etárias mais novas.

As redes sociais espelham essa fragilidade, num meio em que os jovens estão e é por lá que consomem informação, o almirante tem 26 mil seguidores, mais do que os 22 mil de Seguro ou que os 19 mil de Marques Mendes. Mas, se estivermos a olhar para os candidatos que, pelas sondagens, têm possibilidade de chegar à segunda volta, os números são muito inferiores.

João Cotrim de Figueiredo tem mais de 200 mil seguidores, André Ventura tem 868 mil. Resta saber se isso se traduz em votos, e como é que o almirante vai procurar inverter esta tendência no eleitorado mais jovem.