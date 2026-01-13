Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 13 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

CGTP

Manifestação: Pacote laboral "não tem ponta por onde se lhe pegue"

13 jan, 2026 - 19:59 • João Maldonado

Milhares protestaram esta tarde em Lisboa, entre o Largo Camões e a Assembleia da República. No final, a CGTP entregou um abaixo-assinado ao Governo com mais de 190 mil assinaturas. Candidatos presidenciais António Filipe e Catarina Martins estiveram presentes.

A+ / A-

“Pacote laboral é retrocesso social” cantam em uníssono os milhares que do Largo Camões, bem no centro da Baixa lisboeta, saem em protesto. Nos cartazes lê-se: “Contra o pacote laboral, Mais Salários, Mais Direitos”. Querem mais todos aqueles que aqui vieram – e são de todas as idades, concentrando-se os mais novos nas primeiras fileiras do cordão humano que segue Calçada do Combro adiante.

No horizonte, com o tempo, sem chuva, a ajudar, está a Assembleia da República. É lá que hora e meia depois do arranque ouvem a organização, pela voz do secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira. “O Governo já teve todas as hipóteses de abrir os olhos. Aliás, a greve geral (de dezembro) já teve esse objetivo, obrigar o Governo a perceber aquilo que está a cometer relativamente ao mundo do trabalho, este ataque que está em curso. E perceber que da parte do mundo do trabalho, da parte dos trabalhadores há uma rejeição absoluta deste pacote laboral”.

Questionado pelos jornalistas sobre a possibilidade de nova paralisação no país, Tiago Oliveira responde que “todas as formas de luta” estão em cima da mesa, incluindo essa mesmo.

Ao microfone da Renascença durante o protesto são múltiplos os que se insurgem contra as alterações que a força governativa quer levar avante. “A ver se demovemos o Governo de aplicar as medidas”, diz um dos manifestantes. “Este pacote laboral é mau em toda a sua frente, dá cabo daquilo que são os direitos conquistados desde o 25 de Abril", reforça outro. “Desde a liberalização dos despedimentos ao aumento da precariedade, infelizmente é tudo no sentido negativo”, resume mais uma das pessoas em protesto.

A CGTP é frontalmente contra todas as medidas que o Governo de Luís Montenegro quer aprovar alterando a legislação laboral. E é com tal posição que parece concordar em absoluto quem aqui está em protesto: “Não se pode negociar a um nível de ataque destes, é um retrocesso civilizacional”.

No Largo do Calhariz, a meio do percurso, é onde se encontra António Filipe, um dos únicos dois candidatos presidenciais que escolherem ter como ponto de agenda uma passagem por esta manifestação. Questionado sobre tal facto político, o comunista não se mostra surpreendido. “Não me surpreende que não estejam, mas acho que cada candidato deve mostrar ao que vem e com quem está, eu mostrei ao que venho, estou com os trabalhadores que lutam pelos seus direitos e, neste caso, contra o pacote laboral.”

António Filipe aconselha o Governo a recuar nas intenções legislativas e assegura que como Presidente da República “usaria todos os poderes constitucionais para impedir que um retrocesso desta magnitude fosse por diante”.

Apelando a que seja rejeitado na Assembleia da República, entende que este “pacote laboral, em geral, não tem ponta por onde se lhe pegue” – dando exemplos como: a “liberação dos despedimentos”, com o trabalhador a “não ter direito à reintegração na empresa mesmo que o Tribunal declare que o despedimento é ilegal”; a “possibilidade de um trabalhador que nunca teve um contrato permanente ser sempre contratado a prazo”; ou ainda a “possibilidade de um banco de horas individual que pode levar o trabalhador a ter que trabalhar 50 horas sem ser melhor remunerado”.

Igualmente a marcar presença esteve Catarina Martins. A bloquista falou também aos jornalistas nos momentos iniciais do protesto – ainda no Largo Camões -, assegurando igualmente que, sendo eleita para o Palácio de Belém, irá vetar as alterações à legislação laboral propostas. “O que o Governo está a fazer é um assalto aos direitos de quem trabalha”, apontou a candidata.

Aos outros pretendentes que estarão nos boletins de voto dia 18, a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda deixa o mesmo desafio lançado por António Filipe no local: “Precisamos de mais pessoas com contratos a sério, contratos efetivos e é, por isso, que é tão importante que quem se apresenta à Presidência da República diga ao que vem”.

Pelo Livre não esteve presente o candidato presidencial Jorge Pinto, que à mesma hora escolheu fazer campanha pelo sul do país, em Mértola e Beja, mas esteve a presidente do grupo parlamentar, Isabel Mendes Lopes. Explicou que o partido quis mostrar solidariedade com o protesto já que o caminho governativo vai “no sentido exatamente contrário daquilo que deve ser o trabalho no século XXI”.

No final do protesto a CGTP, pelas mãos do secretário-geral, Tiago Oliveira, entregou um abaixo-assinado com mais de 190 mil assinaturas na residência oficial do Primeiro-Ministro. O Governo já adiou por duas vezes uma nova reunião com a CGTP para debater as alterações à lei laboral. O encontro que estava marcado para amanhã não vai acontecer, estando agora apenas previsto para 20 de Janeiro, depois da primeira volta das eleições presidenciais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 13 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande nem imediato"

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande n(...)

O que pedem os venezuelanos em Caracas

O que pedem os venezuelanos em Caracas

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido