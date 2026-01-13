Manuel João Vieira inaugura Monumento à Floresta com uma guitarra: "Não tinha espumante"

O candidato Manuel João Vieira considerou, esta terça-feira, que é preciso controlar a plantação de eucaliptos em Portugal, numa ação de campanha em que inaugurou a escultura “Monumento à Floresta Portuguesa”, no Parque Papa Francisco, na Bobadela, concelho de Loures.

“Devíamos plantar mais árvores autóctones. Não é isso que acontece”, disse aos jornalistas, explicando que a obra de Pedro Portugal, composta por um eucalipto de 11 metros plantado com a raiz para cima, “é o símbolo de que tudo está ao contrário”.

Acompanhado por um artista vestido de floresta, Manuel João Vieira usou uma guitarra para a inauguração, partindo-a literalmente na obra.

“Não tinha uma garrafa de espumante Veuve Clicquot”, assume. “Em vez de inaugurar com uma garrafa de champanhe, como nos barcos, vou inaugurar com uma guitarra feita da mesma madeira, ou de uma madeira parecida, ou de uma madeira que não tem nada a ver”, disse, referindo que espera ganhar as eleições, na primeira volta.