Presidenciais 2026

Manuel João Vieira inaugura Monumento à Floresta com uma guitarra: "Não tinha espumante"

13 jan, 2026 - 21:30 • Ana Catarina André

Numa ação de campanha onde estiveram sobretudo jornalistas, o candidato presidencial defendeu a plantação de espécies autóctones na floresta portuguesa.

O candidato Manuel João Vieira considerou, esta terça-feira, que é preciso controlar a plantação de eucaliptos em Portugal, numa ação de campanha em que inaugurou a escultura “Monumento à Floresta Portuguesa”, no Parque Papa Francisco, na Bobadela, concelho de Loures.

Devíamos plantar mais árvores autóctones. Não é isso que acontece”, disse aos jornalistas, explicando que a obra de Pedro Portugal, composta por um eucalipto de 11 metros plantado com a raiz para cima, “é o símbolo de que tudo está ao contrário”.

Acompanhado por um artista vestido de floresta, Manuel João Vieira usou uma guitarra para a inauguração, partindo-a literalmente na obra.

“Não tinha uma garrafa de espumante Veuve Clicquot”, assume. “Em vez de inaugurar com uma garrafa de champanhe, como nos barcos, vou inaugurar com uma guitarra feita da mesma madeira, ou de uma madeira parecida, ou de uma madeira que não tem nada a ver”, disse, referindo que espera ganhar as eleições, na primeira volta.

Questionado pelos jornalistas sobre a manifestação da CGTP contra o pacote laboral do Governo, que teve lugar esta terça-feira, em Lisboa, Manuel João Vieira referiu que “o que fazia” era “pegar nos pacotes de dinheiro”. “Dava aos trabalhadores. E isso todos os meses. Isso é que é o pacote laboral”, defendeu.

O candidato presidencial comentou, ainda, os recentes protestos no Irão. “Têm muita razão para protestar. Obviamente não sou parvo e sei que isto está relacionado com o momento internacional que vivemos após a queda da Síria. É um objetivo estratégico o derrube do Irão pelos Estados Unidos e Israel. Portanto, não é inocente”, disse Manuel João Vieira.

O candidato a Belém concluiu: “Se por um lado sou contra o regime iraniano, sou também contra a ingerência de regimes externos noutros regimes, como aquela coisa que aconteceu com o Maduro, que afinal não caiu de podre”.

