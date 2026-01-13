Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 13 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Mendes acredita que vai ter o voto dos "desiludidos" com Cotrim Figueiredo

13 jan, 2026 - 15:05 • Manuela Pires

Em Fátima, o candidato garante que não está à procura de “milagres”, mas sim à “procura do reforço da confiança dos portugueses”

A+ / A-
Mendes em Fatima
Ouça aqui a peça da jornalista Manuela Pires Foto: Lusa

O candidato presidencial apoiado pelo PSD e pelo CDS tem a certeza de que muitos eleitores que iam votar em Cotrim de Figueiredo ficaram desiludidos com a declaração de apoio a André Ventura na segunda volta e que, por isso, vão votar na sua candidatura.

“Acredito sinceramente, porque há um sentimento de desilusão”, disse Marques Mendes aos jornalistas, esta terça-feira, garantindo que não vai mudar nada na estratégia de campanha.

Sondagens nas presidenciais. Tracking poll “não diz quem está à frente, mostra quem se mantém forte”

Presidenciais 2026

Sondagens nas presidenciais. Tracking poll “não diz quem está à frente, mostra quem se mantém forte”

É o único barómetro a ser divulgado nas últimas se(...)

Sentado à mesa de um café, em Fátima, Mendes afirma ter a certeza de que há muitos eleitores que vão pensar duas vezes antes de votar no domingo.

“Porque aquilo que Cotrim de Figueiredo disse ontem, associando a candidatura liberal ao Chega, é uma desilusão para muitas pessoas. Desilusão, provavelmente, para alguns que já votaram na Iniciativa Liberal no domingo e que, perante estas declarações de associação ao Chega, se sentem enganados”, diz Mendes, concluindo que há apenas uma solução: a sua candidatura.

“E acho que ficou um bocadinho óbvio para todos que a minha candidatura é aquela que pode, de facto, garantir a estabilidade, por um lado, e evitar o populismo e o radicalismo, por outro”, afirmou.

Mendes pede mais sensibilidade à ministra da Saúde

O tema da saúde regressou à campanha depois das declarações do primeiro-ministro. Marques Mendes recusa comentar, mas, perante a insistência dos jornalistas, pede à ministra da Saúde mais sensibilidade e reforça que não se trata de uma questão política.

“É uma questão humana, é uma questão afetiva. Eu sou muito sensível a isso e não vai ser aos 68 anos que eu vou descaracterizar-me. Eu sou muito, muito, muito sensível às questões da fragilidade humana e, quando morre um idoso ou morrem dois idosos, acho que é nossa obrigação, enquanto cidadãos, presidentes ou ministros, ter uma palavra", disse o candidato.

"Interpretem isto não como estando a fazer uma crítica política, mas como uma pessoa que, andando na vida pública, também tem sentimentos”, disse aos jornalistas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 13 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande nem imediato"

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande n(...)

O que pedem os venezuelanos em Caracas

O que pedem os venezuelanos em Caracas

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia: 'És o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia: 'És o gajo do Gato Fedorento?' E(...)