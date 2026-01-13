Mendes acredita que vai ter o voto dos "desiludidos" com Cotrim Figueiredo

“Acredito sinceramente, porque há um sentimento de desilusão”, disse Marques Mendes aos jornalistas, esta terça-feira, garantindo que não vai mudar nada na estratégia de campanha.

O candidato presidencial apoiado pelo PSD e pelo CDS tem a certeza de que muitos eleitores que iam votar em Cotrim de Figueiredo ficaram desiludidos com a declaração de apoio a André Ventura na segunda volta e que, por isso, vão votar na sua candidatura.

Sentado à mesa de um café, em Fátima, Mendes afirma ter a certeza de que há muitos eleitores que vão pensar duas vezes antes de votar no domingo.

“Porque aquilo que Cotrim de Figueiredo disse ontem, associando a candidatura liberal ao Chega, é uma desilusão para muitas pessoas. Desilusão, provavelmente, para alguns que já votaram na Iniciativa Liberal no domingo e que, perante estas declarações de associação ao Chega, se sentem enganados”, diz Mendes, concluindo que há apenas uma solução: a sua candidatura.

“E acho que ficou um bocadinho óbvio para todos que a minha candidatura é aquela que pode, de facto, garantir a estabilidade, por um lado, e evitar o populismo e o radicalismo, por outro”, afirmou.

Mendes pede mais sensibilidade à ministra da Saúde

O tema da saúde regressou à campanha depois das declarações do primeiro-ministro. Marques Mendes recusa comentar, mas, perante a insistência dos jornalistas, pede à ministra da Saúde mais sensibilidade e reforça que não se trata de uma questão política.

“É uma questão humana, é uma questão afetiva. Eu sou muito sensível a isso e não vai ser aos 68 anos que eu vou descaracterizar-me. Eu sou muito, muito, muito sensível às questões da fragilidade humana e, quando morre um idoso ou morrem dois idosos, acho que é nossa obrigação, enquanto cidadãos, presidentes ou ministros, ter uma palavra", disse o candidato.

"Interpretem isto não como estando a fazer uma crítica política, mas como uma pessoa que, andando na vida pública, também tem sentimentos”, disse aos jornalistas.