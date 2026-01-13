Poiares Maduro. "Sobrevivência política da ministra da Saúde é extraordinariamente difícil"

O social-democrata Miguel Poiares Maduro defende que a permanência da ministra da Saúde no Governo tornou-se praticamente insustentável. A sucessão de casos no setor leva o ex-governante a admitir na Renascença a extrema fragilidade política de Ana Paula Martins, tenha ou não responsabilidade nos casos mais recentes.

"Qualquer analista objetivo terá de dizer que a sustentabilidade política da ministra neste momento é muito, muito reduzida. Os casos sucedem-se, tenha ela ou não responsabilidade direta. É um desgaste muito grande da sua imagem e, portanto, em termos objetivos, mesmo que ela não tenha responsabilidade direta em alguns destes casos, a sua posição torna-se muito dificilmente sustentável", afirma Poiares Maduro, no programa "Conversa de Eleição" na Renascença.

O ex-ministro do PSD considera que a "sobrevivência política" da titular da saúde é "extraordinariamente difícil", mas compreende a defesa que Luís Montenegro fez da sua ministra na semana passada no Parlamento.

Poiares Maduro lembra que muitos chefes de governo levam os ministros impopulares ao extremo do seu mandato para tentar "virar a página" na pasta da melhor maneira.

"Quando em determinadas áreas, têm ministros muito desgastados, os primeiros-ministros por vezes preferem levar esse desgaste 'até à última', para depois de um ciclo mediático muito negativo, haver a possibilidade, com um novo ministro, de partir com um capital político diferente e, portanto, estar menos sujeito a esse novo desgaste", argumenta o professor de direito e militante do PSD.