Poiares Maduro. "Sobrevivência política da ministra da Saúde é extraordinariamente difícil"

O social-democrata Miguel Poiares Maduro defende que a permanência da ministra da Saúde no Governo tornou-se praticamente insustentável. A sucessão de casos no setor leva o ex-governante a admitir na Renascença a extrema fragilidade política de Ana Paula Martins, tenha ou não responsabilidade nos casos mais recentes.

"Qualquer analista objetivo terá de dizer que a sustentabilidade política da ministra neste momento é muito, muito reduzida. Os casos sucedem-se, tenha ela ou não responsabilidade direta. É um desgaste muito grande da sua imagem e, portanto, em termos objetivos, mesmo que ela não tenha responsabilidade direta em alguns destes casos, a sua posição torna-se muito dificilmente sustentável", afirma Poiares Maduro, no programa "Conversa de Eleição" na Renascença.

O ex-ministro do PSD considera que a "sobrevivência política" da titular da saúde é "extraordinariamente difícil", mas compreende a defesa que Luís Montenegro fez da sua ministra na semana passada no Parlamento.

Poiares Maduro lembra que muitos chefes de governo levam os ministros impopulares ao extremo do seu mandato para tentar "virar a página" na pasta da melhor maneira.

"Quando em determinadas áreas, têm ministros muito desgastados, os primeiros-ministros por vezes preferem levar esse desgaste 'até à última', para depois de um ciclo mediático muito negativo, haver a possibilidade, com um novo ministro, de partir com um capital político diferente e, portanto, estar menos sujeito a esse novo desgaste", argumenta o professor de direito e militante do PSD.

"Situação no INEM é uma tragédia e um escândalo"

Por seu lado, o socialista Fernando Medina diz que a situação no INEM é escandalosa. No programa "Conversa de Eleição", o ex-ministro das Finanças insiste que a ministra da Saúde " já é há muito tempo uma parte central do problema".

Medina diz que qualquer pessoa "com um mínimo de bom senso" fará melhor do que Ana Paula Martins no cargo de ministra da Saúde. "Esta ministra não tem bom senso, demonstra soberba e agarra-se ao poder para a manutenção dela própria nesse poder", acusa o militante do PS.

O ex-governante carrega nas palavras para descrever a situação no INEM. "O que está a acontecer é um escândalo porque o INEM mudou de direção três vezes para a atual ministra. E o escândalo de colocar gente inenarrável à frente do INEM sem quaisquer condições".

Medina fala em "tragédia" e em incapacidade de resolver problemas, dizendo que a possível reforma prevista pelo Governo é uma farsa e

"É tudo uma mentira, não há reforma nenhuma do INEM. Há três semanas, vieram anunciar que o INEM ia deixar de ter ambulâncias, que iam passar a ser contratualizadas com bombeiros. Poucas semanas depois, há o 'número' do primeiro-ministro na Assembleia da República a dizer que vão comprar ambulâncias, que aliás estavam aprovada desde o tempo do governo do PS", denuncia Fernando Medina, no programa "Conversa de Eleição" na Renascença.