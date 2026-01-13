"Problemas na saúde são reais." Seguro promete não ficar sentado no sofá

“A situação é mesmo real", disse aos jornalistas. "Temos situações em que, aliás, as estatísticas muitas vezes não conseguem identificar nem descrever. Só através de um contacto direto entre quem tem responsabilidades no nosso país e as pessoas é que nos apercebemos do sofrimento, da dor e das dificuldades em que as portuguesas e os portugueses vivem, sobretudo em situação de vulnerabilidade."

O candidato apoiado pelo PS esteve esta terça-feira de manhã no Seixal, onde visitou um centro social que integra um lar de idosos e uma creche.

Os problemas na saúde são reais e não apenas uma perceção, ao contrário do que disse o primeiro-ministro na véspera. Foi assim que António José Seguro reagiu às mais recentes declarações de Luís Montenegro sobre o setor.

Na segunda-feira, no Porto, Montenegro defendeu que há uma "perceção de caos" no Serviço Nacional de Saúde, mas que "isso não é a realidade". E argumentou que os tempos de espera nos hospitais "são os melhores dos últimos cinco anos". Por isso, no seu discurso na inauguração da sede da Direção Executiva do SNS, disse que se vive "um tempo estranho" e que há uma "absoluta desproporção" entre o trabalho que os profissionais de saúde prestam nos hospitais e a "onda noticiosa".

Seguro vai ser "Presidente realista"

Continuando a argumentar que é importante o contacto direto com a população, Seguro defendeu que esse será o caminho que vai seguir. "Eu vou exigir respostas ao Governo. Portanto, não vou ser um Presidente que se senta no sofá, bem pelo contrário. Vou ser um Presidente exigente, um Presidente realista.”

António José Seguro recebeu esta terça-feira o apoio da líder do PAN, Inês de Sousa Real, ainda que a título individual. O candidato apoiado pelo PS continua a apelar à convergência à esquerda e insiste que é o único candidato moderado com hipóteses de passar à segunda volta.

“Quem ganha eleições são os votos dos portugueses, não são as sondagens. Por isso, apelo sistematicamente às pessoas para não entrarem em euforias com as sondagens que me dão uma vitória nesta primeira eleição, porque é preciso ir votar. Eu só estarei na segunda volta se as pessoas forem votar no Seguro", disse.

Durante a tarde, António José Seguro vai manter-se na margem sul do Tejo, com ações de campanha marcadas para Azeitão, Setúbal e Barreiro.