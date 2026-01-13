Sílvia Mangerona vê denúncia de alegado assédio como "uma verdadeira bomba" para Cotrim

13 jan, 2026 - 10:24 • André Rodrigues
A denúncia de alegado assédio sexual de Cotrim de Figueiredo a uma antiga assessora da Iniciativa Liberal é “uma verdadeira bomba” numa candidatura que teve uma “ascensão meteórica”, defende na Renascença a politóloga Sílvia Mangerona.
“Estas acusações de Inês Bichão não serão indiferentes no eleitorado e podem ter dois efeitos: enfraquecer as intenções de voto, por dúvida ou por rejeição; ou, pelo contrário, reforçar o apoio a Cotrim, por revolta e por um contexto ainda pouco credível e pouco explicado”, admite.
Questionada sobre o momento e a forma como surgem estas alegações, a politóloga defende que o facto de estas acusações terem sido lançadas “num contexto de rede social, num grupo restrito do Instagram, não abona à credibilidade dessas acusações, embora sejam acusações graves, porque o assédio tem punição penal”.
Ainda assim, Sílvia Mangerona considera que o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal “reagiu apropriadamente” ao caso, dado que “negou categoricamente todas as acusações feitas por esta assessora, sinalizando que vai agir judicialmente”.
Mas “as próximas horas serão cruciais para aclarar o efeito destas acusações”.
Nestas declarações à Renascença, Sílvia Mangerona reconhece que a combinação de acontecimentos recentes envolvendo a candidatura de João Cotrim de Figueiredo é uma adversidade para o candidato, mas evita antecipar um cenário de rejeição absoluta junto do eleitorado.
“Penso que estes episódios [a declaração sobre um eventual apoio a André Ventura e a denúncia de alegado assédio] não têm o mesmo peso, nem o mesmo significado”, regista.
“As acusações de assédio sexual são muito graves e, em contexto laboral, nos tempos em que vivemos, adquirem um peso extraordinário”, sublinha a especialista que, já sobre a declaração sobre apoios numa eventual segunda volta, diz que o caso “não é tão grave, mas tem um significado político que recai no facto de, aparentemente, não existir coerência, porque contrasta com posições anteriores onde se ouviu categoricamente Cotrim anunciar que não apoiaria, em circunstância nenhuma, André Ventura”.
Ainda assim, Sílvia Mangerona admite que Cotrim de Figueiredo possa não ser assim tão penalizado pelos eleitores, no contexto desta aparente contradição, “no sentido em André Ventura também não tem a mesma posição sociológica que tinha há uns meses".
"As várias candidaturas de Ventura, tanto a primeiro-ministro como a Presidente da República, têm evoluído no sentido de uma maior tolerância, portanto não creio que o eleitorado faça uma leitura tão negativa desse possível apoio."
Para esta politóloga, o problema poderá estar mesmo “no facto de, aparentemente, não haver coerência, até porque a maioria do eleitorado de Cotrim é mais esclarecido, mais urbano e, portanto, talvez esteja mais atento à falta de coerência do que propriamente à intenção de se votar num ou noutro candidato”.
Este é o caso que promete marcar a reta final da campanha para as Presidenciais do próximo domingo e Sílvia Mangerona não exclui que o episódio possa baralhar as contas e as intenções de voto.
Tudo vai depender do que é ou não é verdade. Se se provar que as acusações dirigidas ao candidato são verdadeiras, “essa capitalização será dividida entre Seguro, Gouveia e Melo, André Ventura ou, até mesmo, Marques Mendes”, dado que, “a própria candidatura de Cotrim foi receber apoios destas várias candidaturas”.
Já se as alegações forem falsas e “se começar a surgir a bola de neve de que o caso está mal explicado, se existir um enquadramento político que denuncie alguma fragilidade, ou intencionalidade negativa nesta divulgação, isso pode capitalizar a favor da campanha de Cotrim, que é, na realidade, um case study”.
