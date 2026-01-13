Sondagem da Católica lança Ventura e Seguro para a segunda volta, mas Cotrim está à espreita

A maior sondagem das presidenciais realizada até ao momento - e a primeira desde que começou a campanha - mostra André Ventura e António José Seguro lançados para uma segunda volta das eleições, ocupando os dois primeiros lugares nas intenções de voto da primeira volta, a 18 de janeiro.

O barómetro do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (CESOP) da Universidade Católica Portuguesa (UCP) para a RTP, a Antena 1 e o Público tem Ventura a liderar, com 24% das intenções de voto, seguido de Seguro, que tem 23%.

João Cotrim de Figueiredo é o terceiro mais votado na sondagem, com 19% das intenções de voto, estando ainda em empate técnico com Seguro.

Com uma margem de erro de +/- 2,2% e 1.770 inquiridos entrevistados entre os dias 6 e 9 de janeiro, a sondagem foi realizada ainda antes do "dia difícil" de Cotrim, onde disse que "não exclui" apoiar ninguém, incluindo Ventura, se não chegar à segunda volta, e foi alvo de uma denúncia de assédio sexual de uma antiga assessora da Iniciativa Liberal.

Nesta sondagem há ainda 15% de indecisos, uma percentagem superior à de estudos de opinião recentes.

Mais atrás e com menos hipóteses de chegar a uma segunda volta estão Henrique Gouveia e Melo e Luís Marques Mendes, ambos com 14%, embora o almirante tenha ligeiramente mais que o conselheiro de Estado antes da distribuição de indecisos.