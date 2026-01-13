Sondagem da Católica lança Ventura e Seguro para a segunda volta, mas Cotrim está à espreita

13 jan, 2026 - 20:17 • Diogo Camilo
A maior sondagem das presidenciais realizada até ao momento - e a primeira desde que começou a campanha - mostra André Ventura e António José Seguro lançados para uma segunda volta das eleições, ocupando os dois primeiros lugares nas intenções de voto da primeira volta, a 18 de janeiro.
O barómetro do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (CESOP) da Universidade Católica Portuguesa (UCP) para a RTP, a Antena 1 e o Público tem Ventura a liderar, com 24% das intenções de voto, seguido de Seguro, que tem 23%.
João Cotrim de Figueiredo é o terceiro mais votado na sondagem, com 19% das intenções de voto, estando ainda em empate técnico com Seguro.
Com uma margem de erro de +/- 2,2% e 1.770 inquiridos entrevistados entre os dias 6 e 9 de janeiro, a sondagem foi realizada ainda antes do "dia difícil" de Cotrim, onde disse que "não exclui" apoiar ninguém, incluindo Ventura, se não chegar à segunda volta, e foi alvo de uma denúncia de assédio sexual de uma antiga assessora da Iniciativa Liberal.
Mais atrás e com menos hipóteses de chegar a uma segunda volta estão Henrique Gouveia e Melo e Luís Marques Mendes, ambos com 14%, embora o almirante tenha ligeiramente mais que o conselheiro de Estado antes da distribuição de indecisos.
Presidenciais 2026
Entre os candidatos de esquerda, as intenções de voto somadas não chegam aos 6%: Catarina Martins tem 2%, tal como António Filipe, enquanto Jorge Pinto consegue 1,5%. Todos os outros candidatos - Manuel João Vieira, Humberto Correia e André Pestana -, têm menos de 1%.
Apesar dos 15% de indecisos, há outro dado mais impressionante: a uma semana das eleições, apenas metade dos inquiridos diz que o seu voto já não muda.
Os eleitores mais fiéis são os de André Ventura, com 94% a dizer que o seu voto já não muda ou é pouco provável que mude, enquanto a percentagem para Jorge Pinto é de apenas 50%.
Para Seguro, 85% dos que dizem votar no candidato admitem que o seu voto está definido - ou que é pouco provável que mude -, enquanto a mesma percentagem em Cotrim de Figueiredo é de 83%.
André Ventura lidera o voto entre os homens, enquanto nas mulheres há 20% de indecisas - mais do que as intenções de voto em qualquer candidato, embora Seguro tenha 16%.
Cotrim de Figueiredo é o mais escolhido na faixa etária entre os 18 e 34 anos (30% das intenções de voto), enquanto Ventura lidera a faixa intermédia, com 22% entre os 35 e os 64 anos, e Seguro é o mais votado entre os mais velhos, com 65 ou mais anos.