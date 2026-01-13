Ventura acusa Montenegro de ser "primeiro-ministro sem noção"

O candidato apoiado pelo Chega entende que o Presidente da República deve alertar “para o país real”, voltando a criticar Marcelo Rebelo de Sousa pela falta de intervenção.

"O Presidente da República tem de sair do Palácio de Belém, ir ao Palácio de São Bento, pegar no primeiro-ministro e levá-lo a uma visita guiada por todas as urgências deste país, para ele ver quantas horas estão à espera, as condições em que os profissionais de saúde estão a trabalhar e ele ver se há caos ou se não há caos”, afirmou.

Numa arruada, em Braga, André Ventura disse aos jornalistas que, se fosse Presidente da República, levaria a Luís Montenegro às urgências dos hospitais apontando para casos de doentes urgentes que esperam 20 horas para serem atendidos e as falhas na resposta nos serviços de emergência.

Em dia chuvoso, na campanha de André Ventura continuam a cair críticas dirigidas ao primeiro-ministro e à gestão na saúde. O líder do Chega e candidato a Belém considera que Luís Montenegro é o "maior sem noção do país" depois de Montenegro ter rejeitado uma situação de caos no SNS.

André Ventura recusa, ainda assim, responder se dissolveria a Assembleia da República perante um Governo que ignorasse os seus pedidos ou exigências, defendendo que um candidato a Presidente da República deve “promover a estabilidade das instituições e não a destruição das instituições”.

Cotrim e o recuo

André Ventura foi crítico da decisão de João Cotrim de Figueiredo, que recuou na intenção de apoiar o candidato apoiado pelo Chega na segunda volta. "Um candidato presidencial não pode andar um dia a dizer uma coisa, no outro dia a dizer que não sabe o que é que lhe passou pela cabeça e agora diz uma coisa que não é nenhuma coisa nem outra. Eu gostava que o João Cotrim de Figueiredo parasse para pensar um bocadinho", defendeu.

Antes da arruada em Braga, Ventura sublinhou que a eleição presidencial "não é uma eleição para o condomínio" e que os candidatos têm de "ter visão, estabilidade e saber o que é que querem".

As críticas Cotrim Figueiredo ficaram pela falta de apoio, uma vez que Ventura recusou comentar a denúncia de assédio sexual feita por uma antiga assessora da Iniciativa Liberal. "Acho que o João tem de ter a oportunidade de se defender, de responder. O assunto agora e o caso terão a sua evolução judicial ou extrajudicial. Eu não quero fazer disto um assunto de campanha eleitoral", disse.

Ventura recebe 675 euros em donativos

Depois de ter sido questionado já no início da campanha sobre os donativos e ter divulgado a publicação dos mesmos nessa mesma altura, só hoje é que a campanha fez chegar a lista à comunicação social.

De acordo com o documento, o candidato recebeu 675 euros em donativos de 17 pessoas com valores que variam entre os 10 e os 100 euros transferidos entre 31 de dezembro e 11 de janeiro.

No entanto, segundo o documento entregue ao Tribunal Constitucional na hora da formalização da candidatura, Ventura orçamentou 100 mil euros em donativos, além de 50 mil euros em angariações de fundo.

Estes donativos podem ser feitos no site da candidatura de André Ventura, com um limite legal de 12 500 euros por doador.