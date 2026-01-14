A rápida aproximação de Seguro ao eleitorado de Ventura. "Não considero nenhum eleitor perdido"

14 jan, 2026 - 22:29 • Susana Madureira Martins
Um dia após ter sido conhecida a sondagem da Universidade Católica, que dá vantagem a André Ventura e António José Seguro a pouca distância no segundo lugar, o candidato apoiado pelo PS fez uma rápida aproximação ao eleitorado do líder do Chega.
“Não considero nenhum eleitor perdido”, respondeu aos jornalistas quando questionado, no mercado municipal de Vila Franca de Xira, se considera que esse é um eleitorado recuperável para a sua candidatura, acrescentando que confia “muito no bom senso” dos portugueses.
Perante as mais recentes sondagens, Seguro falou numa “corrida a dois”, entre ele e André Ventura, e começou a entrar nos temas mais associados ao líder do Chega. Em Vila Franca de Xira, visitou a esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) onde foi recebido pelo comandante local e sindicalista, Bruno Pereira.
Recusando que esteja a fazer o cerco ao eleitorado de Ventura, o candidato presidencial apoiado pelo PS adere à ideia de que a segurança é um tema que não tem dono. “Não tem quadrante político, a segurança é algo essencial para que as pessoas vivam em liberdade e façam a sua vida pessoal e profissional”, atalhou Seguro.
Em Vila Franca, o candidato foi evitando dizer taxativamente se existe um problema de segurança no país e, mais tarde, já numa arruada na Amadora falou da perceção que existe: “Há pessoas que sentem esse problema e nós temos de dar resposta”, disse, recusando estigmatizar um território”.
A Ventura, o candidato apoiado pelo PS deixaria uma farpa: “Sei que há muita gente que se alimenta dos problemas e a partir deles cria dificuldades, mas eu não venho para fazer esse tipo de manipulações”.
Com apenas uma sondagem, a da Intercampus, a dar o socialista fora da segunda volta, Seguro diz-se “moralizadíssimo”. Em relação a essa sondagem que lhe é menos favorável e que o coloca em quarto lugar, o socialista desvaloriza e diz: “bom, é só uma”.
Em relação aos outros estudos de opinião que o dão taco a taco com Ventura, o socialista responde aos jornalistas que “não são as sondagens que nos dão esse bilhete” para a segunda volta, “quem dá o passaporte são os portugueses”, diz, evitando euforias.
À noite, num jantar comício na Lourinhã, no restaurante da Quinta da Luz, "O Teimoso", Seguro pediu a “viralização” da campanha. “Cada um de vós, não pare de hoje até domingo às sete da tarde, não pare um segundo sequer para concentrarmos votos na nossa candidatura”. Na reta final da campanha, o socialista pediu: “Trabalhem, para que possa haver vitória".