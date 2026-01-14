A rápida aproximação de Seguro ao eleitorado de Ventura. "Não considero nenhum eleitor perdido"

Recusando que esteja a fazer o cerco ao eleitorado de Ventura, o candidato presidencial apoiado pelo PS adere à ideia de que a segurança é um tema que não tem dono. “ Não tem quadrante político , a segurança é algo essencial para que as pessoas vivam em liberdade e façam a sua vida pessoal e profissional”, atalhou Seguro.

Perante as mais recentes sondagens, Seguro falou numa “ corrida a dois ”, entre ele e André Ventura, e começou a entrar nos temas mais associados ao líder do Chega. Em Vila Franca de Xira, visitou a esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) onde foi recebido pelo comandante local e sindicalista, Bruno Pereira.

“ Não considero nenhum eleitor perdido ”, respondeu aos jornalistas quando questionado, no mercado municipal de Vila Franca de Xira, se considera que esse é um eleitorado recuperável para a sua candidatura, acrescentando que confia “muito no bom senso” dos portugueses.

Um dia após ter sido conhecida a sondagem da Universidade Católica, que dá vantagem a André Ventura e António José Seguro a pouca distância no segundo lugar, o candidato apoiado pelo PS fez uma rápida aproximação ao eleitorado do líder do Chega.

Em Vila Franca, o candidato foi evitando dizer taxativamente se existe um problema de segurança no país e, mais tarde, já numa arruada na Amadora falou da perceção que existe: “Há pessoas que sentem esse problema e nós temos de dar resposta”, disse, recusando estigmatizar um território”.

A Ventura, o candidato apoiado pelo PS deixaria uma farpa: “Sei que há muita gente que se alimenta dos problemas e a partir deles cria dificuldades, mas eu não venho para fazer esse tipo de manipulações”.

Sondagens – umas picam, outras não

Com apenas uma sondagem, a da Intercampus, a dar o socialista fora da segunda volta, Seguro diz-se “moralizadíssimo”. Em relação a essa sondagem que lhe é menos favorável e que o coloca em quarto lugar, o socialista desvaloriza e diz: “bom, é só uma”.

Em relação aos outros estudos de opinião que o dão taco a taco com Ventura, o socialista responde aos jornalistas que “não são as sondagens que nos dão esse bilhete” para a segunda volta, “quem dá o passaporte são os portugueses”, diz, evitando euforias.

À noite, num jantar comício na Lourinhã, no restaurante da Quinta da Luz, "O Teimoso", Seguro pediu a “viralização” da campanha. “Cada um de vós, não pare de hoje até domingo às sete da tarde, não pare um segundo sequer para concentrarmos votos na nossa candidatura”. Na reta final da campanha, o socialista pediu: “Trabalhem, para que possa haver vitória".