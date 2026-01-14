Almirante rejeita efeito 'kamikaze' nos ataques a Marques Mendes

Debaixo de água não há tiros, há torpedos. E Gouveia e Melo disparou vários aos seus adversários, mas desde o início da campanha que Marques Mendes era o alvo favorito.

O Almirante fez insistentes ataques ao percurso, ao perfil e passado profissional do candidato apoiado pelo PSD. Agora - segundo a recente sondagem da RTP/Público - os dois estão em risco de não passar à segunda volta. Terá sido um kamikaze subaquático?

Na Segunda Guerra Mundial, o Japão usou estratégias várias. Uma delas o kamikaze, na qual pilotos de aviões se despenhavam contra os seus inimigos de forma intencional. A eficácia era óbvia, o sacrifício era fatal.

O Almirante, sobretudo na pré-campanha eleitoral para as presidenciais, fez uma investida forte sobre Marques Mendes. No confronto entre os dois, no último debate a dois nas televisões, abriu feridas na candidatura do social-democrata.

Gouveia e Melo adotou uma postura agressiva, chamou "facilitador de negócios" a Marques Mendes e deixou-o atrapalhado quando lançou a cartada que tinha pensada, perguntando ao antigo líder do PSD qual é a sua profissão.

"Tem de explicar, não é contra a lei, tem a ver com a ética", atirava então o Almirante.

Se foi por isso (ou não) que os dois desceram nas sondagens, dificilmente teremos a certeza. Mas Gouveia e Melo assegura que não entrou numa "guerra suja".

Esta quarta-feira, em resposta a uma pergunta da Renascença, o Almirante contesta que tenha tido uma postura agressiva com Marques Mendes: "Eu não disse que havia suspeições de idoneidade do candidato, disse que ele devia esclarecer os interesses que defendia e qual era a sua verdadeira profissão".

"Eu acho que não fui prejudicado por isso. Há momentos na vida política em que é necessário tocarmos em feridas, e quando o fazemos não nos podem acusar de estar a fazer uma guerra suja ou o que for. É serviço público", defende Gouveia e Melo.

Apesar de ter chamado Marques Mendes um "facilitador de negócios" durante a campanha, garante agora: "Eu não disse que a pessoa era desonesta ou fazia algo de ilegal. Só disse 'diga o que faz'".

Sobre a entrada de Luís Montenegro na campanha, a dois dias do fim, Henrique Gouveia e Melo acredita que acontece porque existe a "perceção" de que Marques Mendes "não vai chegar à segunda volta" e afirma que soa a "ato desesperado" do candidato apoiado pelo PSD.