Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 14 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

António Filipe alerta para o “campeonato da moderação”

14 jan, 2026 - 00:53 • João Maldonado

O candidato presidencial deixa críticas aos concorrentes ao Palácio de Belém. Diz que a moderação é apenas para manter o país na mesma “ou pior”. Filipe quer contrariar a ideia de que “a Esquerda fica com má-fama e a Direita com o proveito”.

A+ / A-
António Filipe alerta para o “campeonato da moderação”
Ouça a reportagem de João Maldonado. Foto: Lusa

“Abril presente, António a Presidente.” É assim, como tem sido ao longo dos últimos dez dias, que é recebido o candidato comunista. No terceiro e último ponto de agenda está na Sociedade Filarmónica Operária Amorense. No concelho do Seixal sente-se naturalmente confortável. Afinal, por aqui tanto em 2021 como em 2025 saiu vencedora a CDU nas eleições autárquicas.

A casa está cheia. Mais uma vez impressiona a capacidade de mobilização que os comunistas continuam a ter. Mesmo que as sondagens não sejam tão amigas – já lá vamos -, as cadeiras não chegam para todos os interessados em ouvir o que tem a candidatura de António Filipe a dizer numa terça-feira à noite. Há pessoas de mais idade, como é também costume, mas desta vez há também gente mais nova representada.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A sondagem da Universidade Católica é um dos factos políticos deste dia. Não há como fugir e, por isso, ainda antes da chamada sessão pública começar, já António Filipe clarificava que espera “naturalmente um bom resultado”, dando como exemplos “iniciativas muito participadas” que tem tido. De qualquer forma, caso as previsões que rondam os 2% de votação se confirmem, “cá estarei, com a mesma determinação e com as mesmas convicções, com a minha intervenção política, tal como tenho feito até aqui”. Do gabinete das frases que ficam para mais tarde recordar fica ainda um: “Não ando na vida política de calculadora na mão”.

No palco as hostilidades são abertas pela presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária da Amora, que modera todo o processo. Fala o mandatário do candidato no Seixal, o responsável por Setúbal, um apoiante, e também Paula Santos. A líder parlamentar do PCP sublinha que esta é “a candidatura dos trabalhadores”, encabeçada por um homem de quem destaca “a integridade”, “a honestidade” ou o “humanismo”.

António Filipe escolhe falar cerca de 20 minutos. Logo no arranque estabelece a moldura do que garante representar. “Esta candidatura não é de uma pessoa só, é nossa, é vossa, pela Democracia, pelos valores de Abril, do combate ao fascismo”. E aos jovens piscou mais uma vez o olho, explicando que “não podemos esperar por miragens futuras, os salários precisam de aumentar agora”.

Olhando à forma como têm sido levadas a cabo as outras candidaturas, o comunista alarma para “uma espécie de campeonato da moderação”, onde “todos querem ser mandatários”. Para António Filipe, “isso da moderação é uma outra forma de dizer que querem deixar tudo na mesma ou pior”.

Como o país está não pode, para o comunista, continuar. Referindo-se às áreas da Saúde e da Justiça, apontou também ferozes críticas, referindo que “não precisamos de pactos, precisamos é de políticas de acordo com a Constituição”. E, para isso, “para enfrentar o peso da Direita na política nacional, é preciso Esquerda”. Mas não uma Esquerda tímida, que “faz de conta que é de Esquerda” – sim a Esquerda que diz ser o único a alavancar e que contraria a ideia de que “a Esquerda fica com má-fama e a Direita com o proveito”.

Assim termina, entre apoiantes, com mais um discurso e muitos abraços, o décimo dia de campanha para António Filipe. Com alguns lançamentos de novas farpas, mas mantendo-se coerente aos pilares da sua candidatura: a defesa dos direitos dos trabalhadores, dos utentes do Serviço Nacional de Saúde, e, em geral, da Constituição. À tarde, tinha participado na manifestação organizada pela CGTP contra o pacote laboral que o Governo tenta aprovar, alterando a legislação correspondente.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 14 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande nem imediato"

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande n(...)

O que pedem os venezuelanos em Caracas

O que pedem os venezuelanos em Caracas

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido