António Filipe alerta para o “campeonato da moderação”

“Abril presente, António a Presidente.” É assim, como tem sido ao longo dos últimos dez dias, que é recebido o candidato comunista. No terceiro e último ponto de agenda está na Sociedade Filarmónica Operária Amorense. No concelho do Seixal sente-se naturalmente confortável. Afinal, por aqui tanto em 2021 como em 2025 saiu vencedora a CDU nas eleições autárquicas.

A casa está cheia. Mais uma vez impressiona a capacidade de mobilização que os comunistas continuam a ter. Mesmo que as sondagens não sejam tão amigas – já lá vamos -, as cadeiras não chegam para todos os interessados em ouvir o que tem a candidatura de António Filipe a dizer numa terça-feira à noite. Há pessoas de mais idade, como é também costume, mas desta vez há também gente mais nova representada.

A sondagem da Universidade Católica é um dos factos políticos deste dia. Não há como fugir e, por isso, ainda antes da chamada sessão pública começar, já António Filipe clarificava que espera “naturalmente um bom resultado”, dando como exemplos “iniciativas muito participadas” que tem tido. De qualquer forma, caso as previsões que rondam os 2% de votação se confirmem, “cá estarei, com a mesma determinação e com as mesmas convicções, com a minha intervenção política, tal como tenho feito até aqui”. Do gabinete das frases que ficam para mais tarde recordar fica ainda um: “Não ando na vida política de calculadora na mão”.

No palco as hostilidades são abertas pela presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária da Amora, que modera todo o processo. Fala o mandatário do candidato no Seixal, o responsável por Setúbal, um apoiante, e também Paula Santos. A líder parlamentar do PCP sublinha que esta é “a candidatura dos trabalhadores”, encabeçada por um homem de quem destaca “a integridade”, “a honestidade” ou o “humanismo”.