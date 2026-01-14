Ouvir
António Filipe, Catarina Martins e Jorge Pinto a remar contra a maré

14 jan, 2026 - 21:20 • João Maldonado

António Filipe, Catarina Martins e Jorge Pinto, os candidatos presidenciais apoiados pelos partidos mais à esquerda no Parlamento, não estão a descolar nas sondagens. Como têm reagido a este cenário aparentemente desfavorável e em que temas estão a apostar?

Ouça a análise do jornalista João Maldonado

