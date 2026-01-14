Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 14 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

António Filipe recusa comentar "correspondência alheia"

14 jan, 2026 - 16:48 • Lusa

O candidato apoiado pelo PCP recusou comentar a carta que Cotrim Figueiredo enviou a Luís Montenegro, pedindo apoio do PSD e do primeiro-ministro para vencer a corrida a Belém. "Eles saberão o que responder uns aos outros", atira.

A+ / A-

O candidato presidencial António Filipe disse esta quarta-feira que não se deve "violar a correspondência alheia" e recusou comentar a carta que Cotrim Figueiredo enviou a Luís Montenegro.

"A carta não me é dirigida e eu acho que não devemos violar a correspondência alheia. Não vou responder a uma carta que não foi dirigida a mim", afirmou o candidato apoiado pelo PCP e PEV, depois de desafiado a comentar a carta que Cotrim endereçou esta quarta-feira a Luís Montenegro para que recomende ao PSD o voto na sua candidatura para evitar que André Ventura ou António José Seguro cheguem à Presidência da República.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Apesar da insistência dos jornalistas, António Filipe reforçou que não se considera destinatário dessa carta.

"Eles saberão o que responder uns aos outros", salientou ainda, referindo que as interpretações das razões de Cotrim Figueiredo são "matéria de comentadores".

O ex-deputado comunista reafirmou estar apenas preocupado com a sua campanha, com a afirmação da sua campanha e com a construção de um "bom resultado" para domingo.

Cotrim lembra Sá Carneiro e faz apelo público a pedir apoio do PSD e Montenegro

Presidenciais 2026

Cotrim lembra Sá Carneiro e faz apelo público a pedir apoio do PSD e Montenegro

Depois das polémicas, Cotrim quer recentrar atençõ(...)

Quanto ao regresso do presidente do PSD e do primeiro-ministro esta quarta-feira à campanha de Luís Marques Mendes, disse ser "natural".

"Assim como o secretário-geral do PCP, que é um dos partidos que me apoia, já participou na minha campanha, dirigentes do Partido Ecologista Os Verdes também já participaram, acho natural que o líder do PSD participe na campanha do doutor Marques Mendes", afirmou.

Voltando ainda às posições que Cotrim Figueiredo tem assumido durante a campanha, António Filipe reafirmou que "revelam uma grande convergência com a política do Governo".

"Basta ver, por exemplo, que foi um dos maiores entusiastas da proposta de pacote laboral. Quando ela foi apresentada, disse que aquelas medidas eram necessárias e se fosse o Presidente da República que as promulgava e, portanto, eu creio que faz parte do tal consenso neoliberal de que eu tenho vindo a falar ao longo desta campanha", salientou.

Para reforçar que considera que não acha "estranho que ele tenha convergido com medidas do Governo".

"Há uma convergência muito grande de políticas entre aquilo que defende João Cotrim Figueiredo e aquilo que o Governo tem vindo a pôr em prática na governação do país e converge aí com Marques Mendes, com outras candidaturas à direita e até mesmo com candidaturas ao centro".

Quanto ao resultado esperado para este domingo, referiu que "será aquilo que o povo decidir".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 14 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande nem imediato"

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande n(...)

O que pedem os venezuelanos em Caracas

O que pedem os venezuelanos em Caracas

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido