Cotrim: Montenegro "faria um serviço à nação se recomendasse o voto na minha candidatura"

João Cotrim de Figueiredo recusa que o apelo público que fez a Montenegro seja uma tentativa de desviar atenções das polémicas dos últimos dias. "O senhor presidente do PSD faria um serviço à nação se recomendasse o voto na minha candidatura", defendeu esta quarta-feira.

Em causa, o texto divulgado esta quarta-feira, no qual o antigo líder da IL pede ao presidente do PSD para apoiar a sua candidatura em vez da de Marques Mendes.

Nesta manhã de quarta-feira, em Montemor-o-Velho, Cotrim insistiu que é o único candidato no espaço do centro-direita capaz de passar à segunda volta. Recusou também que a divulgação do apelo esteja relacionada com a denúncia de assédio sexual e a polémica sobre o seu apoio a Ventura numa segunda volta.

"Sinto grande coincidência de pontos de vista" com Luís Montenegro, disse Cotrim aos jornalistas, acrescentando que sabe que o primeiro-ministro partilha a sua "preocupação de termos uma escolha entre António José Seguro e André Ventura" na segunda volta das presidenciais.

“Com a presença de André Ventura e com a taxa de rejeição que tem, a probabilidade de eleger António José Segura é brutal. Eu creio que o senhor presidente do PSD não quer isso. Também não quer, certamente, a eleição de André Ventura. Nenhum de nós quer”, acrescentou. “Se não quer esse risco, deve recomendar o voto na minha candidatura.”

Questionado sobre a razão para a mudança de estratégia e por começar a apelar ao voto útil, Cotrim disse que a avaliação da campanha tem de ser feita dia-a-dia: "É absolutamente óbvio que só há três candidaturas com possibilidade de chegar à segunda volta. Neste caso, o senhor presidente do PSD faria um serviço à nação se recomendasse o voto na minha candidatura."

É que se não o fizer, Cotrim considera que Montenegro poderá ser "responsável não só por uma má escolha, como provavelmente por uma abstenção histórica", numa altura em que pretende mostrar que "faltam três dias para o voto e só há três candidaturas com possibilidade de chegar à segunda volta".