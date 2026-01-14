Gouveia e Melo desvaloriza sondagens e usa mobilização na rua para ganhar fôlego

Henrique Gouveia e Melo tem caído nas mais recentes sondagens, mas desvaloriza os resultados, acreditando apenas nos resultados das urnas no domingo. Até lá, a candidatura tenta ganhar força através de iniciativas de rua, em que a notoriedade de Gouveia e Melo é evidente. A análise do Tomás Anjinho Chagas, que acompanha a campanha.
