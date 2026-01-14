Manuel João Vieira quer ajuda dos líderes partidários para que "nenhum" dos seus candidatos chegue a Belém

14 jan, 2026 - 11:59 • Cristina Nascimento
O candidato à Presidência da República Manuel João Vieira pede ajuda aos líderes partidários para ver reforçada a votação na sua candidatura.
O músico publicou esta quarta-feira uma mensagem no Instagram onde expõe os seus argumentos.
"Estou certo de que, tal como eu, nenhum de vós deseja ver os candidatos dos vossos partidos no Palácio de Belém. A minha candidatura é, hoje, a única capaz de impedir esse cenário", lê-se na publicação, deixando um apelo "ao voto dos vossos partidos".
O candidato garante estar "consciente de que todos os eleitores e dirigentes dos vossos partidos confiam em mim, mas não dizem", assegurando ainda que "muitos militantes até pedem para tirar fotogarfaias comigo na rua".
"Peço-vos que se juntem a eles", dirigindo-se a Luis Montenegro, José Luís Carneiro, André Ventura, Mariana Leitão, Paulo Raimundo, José Manuel Pureza e Rui Tavares
Vieira escreve ainda que "alterar uma postura política enraízada exige coragem", manifesta confiança de que o seu repto será atendido e termina com a habitual determinação: "só desiste se for eleito.