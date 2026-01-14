Mariana Vieira da Silva não muda posição sobre Seguro. "Entre os candidatos não há ninguém que se destaque para apoiar"

Mariana Vieira da Silva não altera a sua posição sobre um possível apoio público a António José Seguro. A poucos dias da primeira volta das eleições presidenciais, a dirigente do PS prefere sublinhar que decidiu “não apoiar nenhum outro candidato” face ao nome que foi oficialmente apoiado pelo seu partido.

A antiga ministra não endossa o seu apoio público e pessoal a Seguro, nem a ninguém, e considera que não faz sentido mudar a sua posição inicial.

“Não considero que entre os candidatos exista ninguém que se destacasse de forma a eu o apoiar, sendo que o meu partido, do qual eu sou dirigente, apoia António José Seguro”, afirma a dirigente do PS no programa “Casa Comum” da Renascença, onde ao longo do último ano foi afirmando que não se revia na figura de Seguro para protagonizar uma candidatura no espaço político da esquerda.

“Eu podia ter decidido - porque considerei o que considerei no início deste processo - apoiar outro candidato se entendesse que ele estava em melhores condições, [mas] decidi não o fazer”, sublinha Mariana Vieira da Silva.

A deputada assinala que diversos camaradas de partido decidiram apoiar outro candidato – “ têm todo o direito e toda a legitimidade e eu fiz essa avaliação em função de vários fatores” –, mas a sua opção foi de “não se diferenciar” nesse sentido face à escolha oficial do PS.

“É uma individualização da política na qual não me revejo, muito menos em torno da minha opinião. Ou, como tenho sentido, por um calculismo ou uma necessidade de não ficar sozinha, com uma opinião que eu dei - e que dei porque era aquilo que eu sentia”, argumenta Mariana Vieira da Silva, recusando justificar o que disse “numa fase anterior, quando ainda se ponderava que existiam outros candidatos”.

"Não é indiferente" ter Mendes ou Seguro na segunda volta

Depois de, por diversas vezes, assinalar que podia ter assumido o apoio a outro candidato – “se entendesse que ele estava em melhores condições, mas decidi não o fazer” –, Mariana Vieira da Silva diz que as pessoas que tiveram as mesmas dúvidas “podem escolher caminhos diferentes”, numa referência a Augusto Santos Silva que, recentemente, decidiu declarar apoio a António José Seguro.

“Para quem faz política ativa, temos principalmente o apoio a candidatos, a inscrição na comissão de honra, a participação em comícios. E temos o nosso voto. Eu nunca preciso de tapar cara nenhuma, isso não existe para mim”, responde quando questionada sobre a atitude a tomar na cabina de voto no próximo domingo.

Questionada sobre a segunda volta das presidenciais, a deputada do PS diz que “obviamente não é indiferente” se o candidato que passa é António José Seguro ou Luís Marques Mendes. “Mas o ponto é eu ter decidido não apoiar nenhum outro candidato. Esse é que foi o momento decisivo para mim”, ressalta Mariana Vieira da Silva.

A ex-ministra recorda que a sua avaliação sobre o apoio a um outro candidato ”não aconteceu logo no início deste processo”, recordando ter defendido em dezembro na Comissão Nacional que “naquele momento o Partido Socialista não tinha nenhuma alternativa a não ser apoiar António José Seguro”.

Para trás, fica um processo que, diz Mariana Vieira da Silva, “não foi bem conduzido” pelo ex-secretário-geral do PS Pedro Nuno Santos, que nos últimos dias defendeu a sua estratégia ao publicamente apoiar Seguro. “Agora isso não interessa nada”, remata Mariana Vieira da Silva, reconhecendo que o partido “esteve bem, mostrou-se unido e com uma capacidade de resistência muito significativa” na campanha de António José Seguro.