Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 14 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

"Nós só temos um amor". Rui Moreira acusa Cotrim de um dia estar com Ventura e outro com Montenegro

14 jan, 2026 - 13:13 • Manuela Pires

Em Arcos de Valdevez, Marques Mendes avisou que está tudo em aberto porque as sondagens mostram que há 49% de indecisos.

A+ / A-
Marques Mendes so um amor
Luís Marques Mendes em Arcos de Valdevez. Ouça aqui a reportagem Foto: Miguel A. Lopes/Lusa

Marques Mendes tinha à espera, em Arcos de Valdevez, muitos apoiantes e um grupo de cantares à desgarrada que o avisaram para não acreditar nas sondagens, “porque até ao lavar dos cestos é vindima”. O candidato aproveitou para avisar que há outros números da sondagem da Universidade Católica que indicam que metade dos inquiridos ainda não sabe em quem vai votar.

“Está tudo em aberto e, por isso, está tudo nas nossas mãos”, disse, no largo do pelourinho, que se encheu para ouvir os discursos.

Cotrim? "E um exibicionismo, é um espetáculo"

Mendes foi levantado em ombros pelos apoiantes e, esta quarta-feira, revela que vai voltar a ter Luís Montenegro na campanha, quando questionado sobre a carta enviada por Cotrim de Figueiredo ao líder do PSD a pedir-lhe apoio.

“Acho que isto é um número político, é mais um número. Não é muito para levar a sério, portanto não levo a sério. É um número político, é um exibicionismo, é um espetáculo”, afirmou Marques Mendes, sem mais comentários.

E anunciou a novidade aos jornalistas: “É que Luís Montenegro vai estar hoje na minha campanha. Luís Montenegro, às 18h00, vai estar comigo a apoiar-me, como é normal e habitual e como já estava previsto, em Famalicão, às seis da tarde. Isso é que é importante”, anunciou.

O mandatário nacional esteve de novo na campanha e coube a Rui Moreira responder a Cotrim Figueiredo, acusando o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal de ter dois amores.

“Há outras campanhas, nomeadamente a da Iniciativa Liberal, em que dizem que têm dois amores e que em nada são iguais. Um dia querem Ventura, no dia seguinte querem Montenegro”, disse, acrescentando que “é grave que alguém que quer ser Presidente da República se engane naquilo que quer" para os portugueses.

"Ou pode ter sido outra coisa. Pode ter sido que alguém tenha dito: ‘Oh amigo, você cometeu um grande erro e agora dê lá o dito por não dito’. Mas depois vêm os dois amores. Nós não, nós só temos um amor, que é Luís Marques Mendes”, disse o antigo presidente da Câmara do Porto e mandatário nacional da candidatura.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 14 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande nem imediato"

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande n(...)

O que pedem os venezuelanos em Caracas

O que pedem os venezuelanos em Caracas

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido