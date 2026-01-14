Presidenciais: ERC abre três procedimentos sobre desinformação nas redes sociais

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social abriu três procedimentos sobre o cumprimento da lei das sondagens, após a monitorização da desinformação nas redes sociais na campanha presidencial, informou esta quarta-feira a ERC.

A entidade reguladora assinou em novembro de 2025 um protocolo com o LabCom - Unidade de Investigação em Ciências da Comunicação da Universidade da Beira Interior (UBI) para monitorizar e identificar conteúdos de desinformação publicados nas redes sociais durante a pré-campanha e campanha das presidenciais.

Até esta semana, a LabCom identificou 14 conteúdos desinformativos, a esmagadora maioria (85,7% dos casos) envolvendo André Ventura, candidato apoiado pelo Chega, que atingiram mais de 7,7 milhões de visualizações nas redes sociais.

Questionada pela Lusa, a ERC informou que, "no seguimento da monitorização de conteúdos de desinformação publicados nas redes sociais no contexto das eleições presidenciais 2026, foram abertos, até ao momento, três procedimentos administrativos relacionados com o cumprimento da Lei das Sondagens".

A entidade não revela quais são os casos nem os envolvidos.

O protocolo prevê que o LabCom monitorize casos de "sondagens falsas ou desenvolvidas por empresas não registadas na ERC", por exemplo, mas também "notícias alteradas para promover uma perceção enganosa da realidade", "vídeos informativos manipulados ao nível do som, imagem, texto ou outro formato", entre outras questões.

O estudo do LabCom está a monitorizar a desinformação relacionada com a presença digital dos pré-candidatos e candidatos nas redes com maior expressão em Portugal (Facebook, Instagram, X, TikTok, Threads e Youtube) e começou a ser elaborado em 17 de novembro de 2025.