Sondagem mostra empate técnico a cinco e Marques Mendes à frente de Cotrim e Seguro

E depois da sondagem da Católica, que mostra André Ventura a liderar e António José Seguro distanciado de Cotrim de Figueiredo e Luís Marques Mendes, surge um novo barómetro que vem mudar tudo.

O estudo de opinião da Intercampus para o Correio da Manhã e o Jornal de Negócios revela um grande número de indecisos, 19,6%, o que significa que um em cada cinco eleitores não sabe ainda em quem votar a menos de uma semana das eleições.

Entre os resultados sem a distribuição de indecisos, André Ventura continua a liderar as intenções diretas de voto, com 18,6%, enquanto o segundo lugar pertence a Marques Mendes, com 15,3%, e o terceiro lugar a Cotrim, 14,3%.

Seguro, que tem liderado a tracking poll da Pitagórica e está em segundo na sondagem da Católica desta terça-feira, aparece apenas em quarto, com 12,5%, enquanto Gouveia e Melo tem 12,3%

O trabalho de campo ocorreu entre 6 e 13 de janeiro, ou seja, já depois do "dia difícil" de Cotrim, quando disse que "não exclui" apoiar ninguém, incluindo Ventura, se não chegar à segunda volta, e foi alvo de uma denúncia de assédio sexual de uma antiga assessora da Iniciativa Liberal.

Com 806 inquiridos, a margem de erro é de +/- 3,6%, o que significa que todos os cinco principais favoritos estão em zona de empate técnico.

Mais abaixo estão Catarina Martins, com 2,6% das intenções de voto, enquanto Jorge Pinto regista 1,9%, mais do que António Filipe, que tem 1,7% e Manuel João Vieira, que aparece pela primeira vez na sondagem da Intercampus, com 1,2%.