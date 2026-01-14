Tracking poll mostra Seguro, Ventura e Cotrim em luta pela segunda volta

A tracking poll da Pitagórica voltou a renovar-se para uma quarta vaga e mostra agora uma luta a três entre António José Seguro, André Ventura e João Cotrim de Figueiredo.

O barómetro diário para a TVI, CNN Portugal, Jornal de Notícias e TSF mostra Seguro com 22,6% das intenções de voto após a distribuição de indecisos, com Ventura a registar 22% e Cotrim 20,3%, todos em empate técnico graças a uma margem de erro de +/- 4,06%, já depois da distribuição de indecisos, que é de 11,7%.

Os três candidatos registam as maiores subidas desde o início da tracking poll: Seguro cresceu 3,3 pontos desde 5 de janeiro, enquanto Ventura subiu 3,2 pontos e Cotrim 2,5 pontos percentuais. Do lado contrário, o almirante Gouveia e Melo caiu 2,9 pontos, Marques Mendes desceu 1,4 pontos e os três candidatos de esquerda caíram uma soma de 1,9 pontos.

Henrique Gouveia e Melo, que regista 15,4%, está a quase sete pontos de Seguro, mas matematicamente ainda dentro da margem de erro e, portanto, também em empate técnico com os outros três candidatos, embora com hipóteses reduzidas de chegar a uma segunda volta.

Luís Marques Mendes, com 13,4% das intenções de voto, volta a cair em relação à vaga anterior e é o único dos cinco fora da margem de erro para chegar à segunda volta.

Com 608 inquiridos, a vaga da tracking poll foi realizada nos dias 11, 12 e 13 de janeiro, já inclui o "dia difícil" de Cotrim, quando disse que "não exclui" apoiar ninguém, incluindo Ventura, se não chegar à segunda volta, e foi alvo de uma denúncia de assédio sexual de uma antiga assessora da Iniciativa Liberal, e o dia seguinte.

A tracking poll mostra ainda Catarina Martins com 2,4%, António Filipe com 1,4%, Jorge Pinto com 1,3% e Manuel João Vieira com 1%.

Também esta quarta-feira, uma sondagem da Intercampus colocou André Ventura a liderar e António José Seguro distanciado de Cotrim de Figueiredo e Luís Marques Mendes.