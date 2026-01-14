Ventura. Montenegro na campanha é "entrada desesperada"

"Lá tem de vir o nadador de Espinho salvar a campanha de Luís Marques Mendes". É assim que André Ventura, também ele candidato presidencial, reage ao anúncio de que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, vai participar esta tarde na campanha do candidato que o PSD apoia. Para o candidato apoiado pelo Chega, o gesto é sinal de desespero.

"É uma entrada desesperada. O primeiro-ministro deve evitar, como primeiro-ministro, fazer esta entrada", assegura Ventura, embora assuma que Montenegro "tem direito a fazê-lo".

"Mas pergunto-me se isto é sequer bom para Luís Marques Mendes nesta altura", questiona o candidato, salientando que, "com o caos" em que está a saúde, não sabe "se é bom para Marques Mendes que Montenegro venha em seu auxílio".

"Mas é a prova daquilo que eu sempre disse: Luís Marques Mendes não é o candidato do povo, é o candidato do montenegrismo, mas isso é o que é... é legítimo. Repare que lá tem de vir o salva boias, o nadador de Espinho salvar a campanha de Luís Marques Mendes", refere, numa ação de campanha no Mercado Municipal das Caxinas, onde também respondeu a Gouveia e Melo.

"Eu quero mudar a Constituição. A Constituição não é a Bíblia"

"Se eu não quero ser Presidente da República e estou à frente com 24%, então imagine se eu quisesse", ironizou, a reagir à acusação do almirante, que disse que Ventura não quer o cargo, apenas tem como intuito alterar a Constituição.

Na resposta, Ventura é claro: quer mesmo fazer mudanças. "Eu quero mesmo mudar a Constituição. Eu não ando a esconder-vos nada", assegura.

"Eu quero mesmo poder criminalizar o enriquecimento ilícito, quero mesmo que quem cometa crimes em Portugal perca a nacionalidade. Portanto, não é preciso os meus adversários andarem a dizer que eu quero mudar a Constituição. Ouçam...leiam os meus lábios: vai mudar. Vai mudar porque a Constituição não é a Bíblia. A Constituição é dos anos 70, tem de mudar e tem de se adaptar ao país que tem hoje", remata.