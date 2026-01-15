António Filipe reforça apelo ao voto na tradicional descida de Santa Catarina

O candidato presidencial António Filipe reforçou esta quinta-feira o apelo ao voto dos eleitores indecisos na tradicional arruada em Santa Catarina, no Porto, em que distribuiu cravos vermelhos e garantiu que a sua candidatura está em crescendo.

Foram muitos os apoiantes que se juntaram na Batalha, entre eles o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, para acompanharem António Filipe nesta arruada da fase final da campanha e até a meteorologia ajudou.

"Nós planificámos muito bem, andamos a estudar o site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) há mais de uma semana, está tudo previsto", brincou o candidato depois de uma tarde chuvosa.

Ao som das palavras de ordem "António a Presidente, Abril está presente", o candidato e Paulo Raimundo foram oferecendo cravos vermelhos a transeuntes e até a alguns turistas com que se foram cruzando na rua de Santa Catarina.

"É muito especial porque sempre ouvi os meus camaradas a falar da arruada da rua de Santa Catarina, mas é a primeira vez que eu tenho a possibilidade de o fazer como candidato", afirmou, admitindo grande expectativa à volta desta iniciativa de campanha, já na reta final para as eleições de domingo. .

António Filipe afirmou que à medida que a campanha eleitoral tem vindo a avançar, tem sentido "um aumento da adesão, da participação das pessoas nesta candidatura", realçando que "tem vindo em crescendo".

"E isso dá uma grande confiança de que as indecisões vão-se dissipando e as pessoas vão estando mais convencidas da necessidade de votar em quem defende um novo rumo para o país, no sentido progressista, dos valores de Abril, dos valores da constituição", afirmou aos jornalistas a meio da arruada.

"O candidato presidencial apoiado pelo PCP e pelo PEV admitiu que a "grande participação" dos apoiantes nas suas iniciativas lhe dão "muita confiança" para o próximo domingo.

"E da minha parte o que as pessoas podem esperar é o cumprimento escrupuloso da Constituição e dos direitos que a constituição consagra no que refere ao trabalho, ao direito à saúde, o direito à habitação. É isso que as pessoas querem, uma mudança de rumo no sentido positivo" frisou.

Sobre a presença de Paulo Raimundo na arruada, salientou ser muito importante para si.

"Nunca escondi as minhas convicções políticas, a minha origem política, sei que o cargo e Presidente da República é suprapartidário, isso é uma evidência, mas eu nunca escondi as minhas convicções", afirmou.

Para além de António Filipe, são também candidatos à Presidência da República são Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes (apoiado pelo PSD e CDS), Catarina Martins (Bloco de Esquerda), António José Seguro (apoiado pelo PS), o pintor Humberto Correia, o sindicalista André Pestana, Jorge Pinto (apoiado pelo Livre), Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), André Ventura (apoiado pelo Chega) e o músico Manuel João Vieira.