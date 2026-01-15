Brasileiros sem nacionalidade portuguesa podem votar nas Presidenciais, diz CNE

"Não é preciso ter cartão de cidadão português, nem nacionalidade portuguesa para votar nas Presidenciais". O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE), André Wemans, explicou à Renascença que não é preciso ser português para participar ou candidatar -se às eleições portuguesas, exceto as Presidenciais neste último caso.

Segundo o porta-voz da CNE, quem residir há mais de três anos em Portugal e tiver direito de voto no Brasil, basta solicitar um "Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres" à Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA).

A oportunidade de voto nas eleições portuguesas a cidadãos brasileiros existe desde o ano 2000. Porém, a partir do momento que decidir participar nas eleições portuguesas, perde o direito de votar para as eleições brasileiras.

"Se os cidadãos brasileiros passarem a ter estatuto para votar em Portugal, ficam limitados de poder votar no Brasil e vice-versa." Ou seja, se os cidadãos brasileiros regressarem ao Brasil, não podem continuar a votar nas eleições portuguesas.

Com base num tratado de reciprocidade, este acordo também é válido para cidadãos portugueses, estabelecendo igualdade de direitos políticos entre povos.

"Cidadãos brasileiros podem votar em Portugal e cidadãos portugueses podem votar no Brasil, sem qualquer pedido de nacionalidade", indicou o porta-voz da CNE.

Apesar das alterações na Lei da Nacionalidade, "estes acordos mantêm-se em vigor e os eleitores continuam inscritos nas bases de recenseamento e nos cadernos eleitorais".



A CNE diz não saber o número de brasileiros que podem aproveitar este direito para as eleições presidenciais do próximo domingo.