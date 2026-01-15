Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 15 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Cavaco Silva: "Marques Mendes falará a verdade e será exigente com o Governo"

15 jan, 2026 - 19:00 • Manuela Pires

O antigo Presidente da República diz ter a certeza de que Marques Mendes é a escolha certa e “saberá atuar como reserva de último recurso se o nosso país for atingido por uma crise grave”.

A+ / A-

Numa mensagem de vídeo divulgada no comício do Porto, Cavaco Silva diz que tem a experiência de muitos anos para perceber que a eleição presidencial de domingo é “muitíssimo importante para o futuro de Portugal” e que “a escolha certa” é Marques Mendes.

Ao longo da campanha, Mendes tem sido acusado pelos adversários de ser o candidato do Governo, mas Cavaco Silva que, o conhece há muitos anos, garante que o antigo líder do PSD “falará sempre a verdade” e que “será independente em relação às diferentes forças partidárias”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“E podem estar certos de que Marques Mendes será muito exigente em relação ao Governo”, afirma Cavaco Silva.

O candidato apoiado pelo PSD e CDS foi ministro dos governos de Cavaco Silva, de 1985 até 1995, e o antigo primeiro-ministro diz que Mendes tem “as qualidades pessoais e as competências para garantir a estabilidade política, estabilidade política que é imprescindível para que ocorra uma melhoria das condições de vida dos portugueses”.

🔴 Assédio marca o dia da campanha, nova sondagem põe Seguro à frente de Cotrim e Mendes

Presidenciais 2026

🔴 Assédio marca o dia da campanha, nova sondagem põe Seguro à frente de Cotrim e Mendes

Penúltimo dia de campanha para as eleições preside(...)

Nesta mensagem divulgada no penúltimo dia de campanha eleitoral, o antigo Presidente da República cita também Sá Carneiro para comparar o fundador do PSD com Marques Mendes, porque ambos colocam em primeiro lugar o “interesse nacional”.

“Tal como defendia Francisco Sá Carneiro, Marques Mendes saberá pôr o interesse nacional sempre, sempre em primeiro lugar. O doutor Marques Mendes, uma pessoa de bom senso, e o bom senso é muito importante para um Presidente da República, o doutor Marques Mendes saberá atuar como reserva de último recurso se o nosso país for atingido por uma crise grave”, garante Cavaco Silva.

Tal como o candidato vem repetindo na campanha, Cavaco Silva considera que é “fundamental que o futuro Presidente conheça bem o funcionamento das instituições do nosso sistema político e consiga alcançar entendimentos entre os partidos políticos, entre as forças económicas e sociais, entre o governo e a oposição”.

Cavaco Silva termina a mensagem com um apelo à participação nas eleições presidenciais e no voto em Marques Mendes.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 15 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"As sondagens são como um jogo Sporting-Benfica aos 45 minutos"

"As sondagens são como um jogo Sporting-Benfica aos 45(...)

​As sondagens não votam

​As sondagens não votam

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

As sondagens dizem mesmo quem vai ganhar as Presidenciais?

As sondagens dizem mesmo quem vai ganhar as Presidenci(...)