Cavaco Silva: "Marques Mendes falará a verdade e será exigente com o Governo"

15 jan, 2026 - 19:00 • Manuela Pires
Numa mensagem de vídeo divulgada no comício do Porto, Cavaco Silva diz que tem a experiência de muitos anos para perceber que a eleição presidencial de domingo é “muitíssimo importante para o futuro de Portugal” e que “a escolha certa” é Marques Mendes.
Ao longo da campanha, Mendes tem sido acusado pelos adversários de ser o candidato do Governo, mas Cavaco Silva que, o conhece há muitos anos, garante que o antigo líder do PSD “falará sempre a verdade” e que “será independente em relação às diferentes forças partidárias”.
“E podem estar certos de que Marques Mendes será muito exigente em relação ao Governo”, afirma Cavaco Silva.
O candidato apoiado pelo PSD e CDS foi ministro dos governos de Cavaco Silva, de 1985 até 1995, e o antigo primeiro-ministro diz que Mendes tem “as qualidades pessoais e as competências para garantir a estabilidade política, estabilidade política que é imprescindível para que ocorra uma melhoria das condições de vida dos portugueses”.
Presidenciais 2026
Nesta mensagem divulgada no penúltimo dia de campanha eleitoral, o antigo Presidente da República cita também Sá Carneiro para comparar o fundador do PSD com Marques Mendes, porque ambos colocam em primeiro lugar o “interesse nacional”.
“Tal como defendia Francisco Sá Carneiro, Marques Mendes saberá pôr o interesse nacional sempre, sempre em primeiro lugar. O doutor Marques Mendes, uma pessoa de bom senso, e o bom senso é muito importante para um Presidente da República, o doutor Marques Mendes saberá atuar como reserva de último recurso se o nosso país for atingido por uma crise grave”, garante Cavaco Silva.
Tal como o candidato vem repetindo na campanha, Cavaco Silva considera que é “fundamental que o futuro Presidente conheça bem o funcionamento das instituições do nosso sistema político e consiga alcançar entendimentos entre os partidos políticos, entre as forças económicas e sociais, entre o governo e a oposição”.
Cavaco Silva termina a mensagem com um apelo à participação nas eleições presidenciais e no voto em Marques Mendes.