Cavaco Silva: "Marques Mendes falará a verdade e será exigente com o Governo"

Numa mensagem de vídeo divulgada no comício do Porto, Cavaco Silva diz que tem a experiência de muitos anos para perceber que a eleição presidencial de domingo é “muitíssimo importante para o futuro de Portugal” e que “a escolha certa” é Marques Mendes.

Ao longo da campanha, Mendes tem sido acusado pelos adversários de ser o candidato do Governo, mas Cavaco Silva que, o conhece há muitos anos, garante que o antigo líder do PSD “falará sempre a verdade” e que “será independente em relação às diferentes forças partidárias”.

“E podem estar certos de que Marques Mendes será muito exigente em relação ao Governo”, afirma Cavaco Silva.

O candidato apoiado pelo PSD e CDS foi ministro dos governos de Cavaco Silva, de 1985 até 1995, e o antigo primeiro-ministro diz que Mendes tem “as qualidades pessoais e as competências para garantir a estabilidade política, estabilidade política que é imprescindível para que ocorra uma melhoria das condições de vida dos portugueses”.