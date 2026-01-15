“É hora de abrir a Pestana!”. Ou como André foi à Autoeuropa pedir votos presidenciais

15 jan, 2026 - 19:37 • João Maldonado
É o penúltimo dia de campanha e diretamente de Coimbra chega André Pestana, o professor sindicalista que tenta chegar ao Palácio de Belém. Está agora em Palmela, a cerca de 40 minutos de carro de Lisboa, junto à zona de entrada e saída de quem trabalha na Autoeuropa.
A roda-viva de pessoal é estonteante com autocarros e veículos próprios a deslocarem-se constantemente. “Trabalhador vota em trabalhador, é hora de abrir a Pestana, obrigado!” O candidato presidencial distribui panfletos e apela ao voto, abrindo-se a qualquer questão que lhe queiram colocar.
"Uma das fábricas que dá mais lucro a nível nacional, mas, apesar desse lucro, tem aumentado a jornada de trabalho e turnos ao fim-de-semana, o que naturalmente tem criado problemas aos trabalhadores", aponta, indicando situações de esgotamentos e de tendinites. Pestana apela a uma melhor distribuição da riqueza – que garanta mais direitos a quem trabalha -, usando a tecnologia “ao serviço da comunidade, da maioria”, não concentrando “sempre o lucro em meia dúzia de poderosos”.
É contra esses “poderes interesses” que o candidato em muito se tem focado ao longo destes dias de campanha eleitoral. “Temos condições para todos vivermos com trabalho e dignidade em Portugal, mas para isso é preciso ter coragem.”
O homem que ficou famoso pela liderança do S.T.O.P. (Sindicato de Todos os Profissionais de Educação) não é contra a presença em território nacional de empresas que “geram emprego”, mas opõe-se a condições laborais que “perturbem a união familiar”. Para tal tem também como uma das principais bandeiras o estabelecimento da idade da reforma nos 62 anos, com um mínimo de 1.000 euros mensais.
No caminho que é obrigatório seguir para chegarmos à fábrica da Autoeuropa são visíveis cartazes de António Filipe, candidato apoiado pela CDU. É o mote para Pestana lembrar o percurso pessoal, “que representa um novo tipo de sindicalismo”, criticando o apoio comunista ao “Governo da Geringonça – liderado, na altura, por António Costa – e os “privilegiados” partidos políticos “que têm recebido milhões de euros à custa do Orçamento do Estado”. “Pela minha proposta deviam ser os militantes a pagar o fornecimento dos partidos e não o Estado, os nossos impostos e as empresas”, reforça.
Nada indica que a mobilização em André Pestana seja tal que permita uma chegada à segunda volta das eleições presidenciais, mas a verdade é que a meta só é cruzada no Domingo e, até lá, os 11 candidatos estão na linha de partida. Pestana queixa-se de não ter podido participar em mais debates televisivos e assinala ter apenas 7 mil euros de gastos nesta campanha, mas não arrisca uma percentagem de votos a alcançar.
“Todas as pessoas que confiarem nesta candidatura será uma vitória, porque são pessoas que estão a abrir a Pestana, que acreditam que todos nós que trabalhamos em Portugal podemos viver e trabalhar com dignidade.” E, para isso, refere uma última vez que “só é preciso ter coragem para desafiar os poderes e uma minoria que vive muito acima das nossas possibilidades”.