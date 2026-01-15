“É hora de abrir a Pestana!”. Ou como André foi à Autoeuropa pedir votos presidenciais

É o penúltimo dia de campanha e diretamente de Coimbra chega André Pestana, o professor sindicalista que tenta chegar ao Palácio de Belém. Está agora em Palmela, a cerca de 40 minutos de carro de Lisboa, junto à zona de entrada e saída de quem trabalha na Autoeuropa.

A roda-viva de pessoal é estonteante com autocarros e veículos próprios a deslocarem-se constantemente. “Trabalhador vota em trabalhador, é hora de abrir a Pestana, obrigado!” O candidato presidencial distribui panfletos e apela ao voto, abrindo-se a qualquer questão que lhe queiram colocar.

"Uma das fábricas que dá mais lucro a nível nacional, mas, apesar desse lucro, tem aumentado a jornada de trabalho e turnos ao fim-de-semana, o que naturalmente tem criado problemas aos trabalhadores", aponta, indicando situações de esgotamentos e de tendinites. Pestana apela a uma melhor distribuição da riqueza – que garanta mais direitos a quem trabalha -, usando a tecnologia “ao serviço da comunidade, da maioria”, não concentrando “sempre o lucro em meia dúzia de poderosos”.

É contra esses “poderes interesses” que o candidato em muito se tem focado ao longo destes dias de campanha eleitoral. “Temos condições para todos vivermos com trabalho e dignidade em Portugal, mas para isso é preciso ter coragem.”

O homem que ficou famoso pela liderança do S.T.O.P. (Sindicato de Todos os Profissionais de Educação) não é contra a presença em território nacional de empresas que “geram emprego”, mas opõe-se a condições laborais que “perturbem a união familiar”. Para tal tem também como uma das principais bandeiras o estabelecimento da idade da reforma nos 62 anos, com um mínimo de 1.000 euros mensais.