Ex-assessora da IL diz que alegações envolvendo Cotrim serão esclarecidas em tribunal

A antiga assessora do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal (IL) afirmou esta quarta-feira que a divulgação pública de uma publicação relativa a um alegado caso de assédio sexual envolvendo Cotrim Figueiredo ocorreu sem o seu consentimento, defendendo que a “veracidade dos factos” será agora apurada pelos tribunais.

Num comunicado enviado à Lusa, Inês Bichão sustenta que, na segunda-feira, 12 de janeiro, foi difundido de forma ilícita conteúdo de natureza privada que tinha sido originalmente partilhado num contexto restrito e não público, através da rede social Instagram.

A advogada e consultora jurídica acrescenta que essa divulgação está a ser usada no âmbito da campanha eleitoral contra a sua vontade, frisando que não teve nem tem qualquer intervenção nesse processo. Segundo explica, os factos em causa foram comunicados internamente ao longo de 2023.

