Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 15 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ex-assessora da IL diz que alegações envolvendo Cotrim serão esclarecidas em tribunal

15 jan, 2026 - 10:55 • Olímpia Mairos , com Lusa

A advogada garante que a divulgação de conteúdos privados ocorreu sem autorização e critica a instrumentalização do caso em contexto de campanha eleitoral. Segundo explica, em comunicado, os factos em causa foram comunicados internamente ao longo de 2023.

A+ / A-

A antiga assessora do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal (IL) afirmou esta quarta-feira que a divulgação pública de uma publicação relativa a um alegado caso de assédio sexual envolvendo Cotrim Figueiredo ocorreu sem o seu consentimento, defendendo que a “veracidade dos factos” será agora apurada pelos tribunais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Num comunicado enviado à Lusa, Inês Bichão sustenta que, na segunda-feira, 12 de janeiro, foi difundido de forma ilícita conteúdo de natureza privada que tinha sido originalmente partilhado num contexto restrito e não público, através da rede social Instagram.

A advogada e consultora jurídica acrescenta que essa divulgação está a ser usada no âmbito da campanha eleitoral contra a sua vontade, frisando que não teve nem tem qualquer intervenção nesse processo. Segundo explica, os factos em causa foram comunicados internamente ao longo de 2023.

“Essa divulgação está a ser instrumentalizada em contexto de campanha eleitoral, contra a minha vontade, no âmbito da qual não tive nem tenho qualquer intervenção. Os factos em causa foram reportados em sede interna no decurso de 2023”, lê-se no comunicado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 15 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande nem imediato"

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande n(...)

O que pedem os venezuelanos em Caracas

O que pedem os venezuelanos em Caracas

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido