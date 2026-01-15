IL não pode investigar alegado assédio. Factos já prescreveram

15 jan, 2026 - 16:03 • Alexandre Abrantes Neves
A Iniciativa Liberal (IL) não poderia, mesmo que quisesse, investigar as alegações de assédio sexual de João Cotrim de Figueiredo à ex-assessora Inês Bichão, uma vez que os factos já prescreveram, à luz das normas internas do partido.
Está logo no primeiro artigo do Regulamento Disciplinar da Iniciativa Liberal: “A infração disciplinar prescreve no prazo de dois anos”. Mesmo que a IL decidisse abrir uma averiguação interna ao alegado caso de assédio a envolver o candidato presidencial, o processo seria automaticamente arquivado, por já ter prescrito. Os factos, segundo o comunicado da denunciante, ocorreram até 2023.
Segundo apurou a Renascença, o Conselho de Jurisdição da IL diz que o nome de Cotrim de Figueiredo não consta em nenhum processo nem de assédio sexual nem de outro tipo.
A antiga assessora do grupo parlamentar da IL afirmou esta quarta-feira que a divulgação pública de uma publicação relativa a um alegado caso de assédio sexual envolvendo Cotrim Figueiredo ocorreu sem o seu consentimento, defendendo que a “veracidade dos factos” será agora apurada pelos tribunais.
“Essa divulgação está a ser instrumentalizada em contexto de campanha eleitoral, contra a minha vontade, no âmbito da qual não tive nem tenho qualquer intervenção. Os factos em causa foram reportados em sede interna no decurso de 2023”, lê-se no comunicado.
A confirmar-se o que diz Inês Bichão, o reporte feito não terá chegado ao órgão do partido responsável por fazer as averiguações – e, mais de dois anos depois, os factos agora também já estarão prescritos (tal como numa eventual queixa-crime por assédio) e Cotrim de Figueiredo não pode ser sujeito a nenhuma sanção disciplinar.
Presidenciais 2026
A ex-assessora acusou esta segunda-feira João Cotrim de Figueiredo de assédio sexual e laboral, com o candidato a negar as acusações e a afirmar que irá avançar com um processo por difamação.
O comunicado da denunciante Inês Bichão, publicado esta quinta-feira, fez com que o partido e Cotrim de Figueiredo unissem esforços pela primeira vez na campanha eleitoral. “É completamente falso que tenha havido qualquer queixa interna ou reporte, formal ou informal, sobre o candidato presidencial João Cotrim Figueiredo”, afirmou o partido numa nota enviada à Renascença.
“A Iniciativa Liberal rejeita visceralmente uma campanha suja que lança acusações muito graves sem qualquer evidência ou prova”, continuava a nota do partido, em linha com a estratégia que Cotrim tem assumido desde o estalar da polémica.