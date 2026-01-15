Jorge Pinto apela ao voto "útil" e "consciente", mesmo que não seja na sua candidatura

No penúltimo dia de campanha, o candidato presidencial apoiado pelo Livre, Jorge Pinto lembrou que a escolha do próximo Presidente da República é um assunto “muito sério” e justificou o apelo ao voto livre dos portugueses com o “risco real” de uma segunda volta entre “um candidato antirrepublicano, antidemocrático e, do outro lado, um candidato extremamente próximo, demasiado próximo do Governo”.



Durante uma arruada no Porto, Jorge Pinto disse perceber “esses anseios, esses medos” e que, por isso, respeitará quem “vote numa candidatura que acho que é mais útil para impedir este cenário”.

“Aquelas pessoas que, até gostando da minha candidatura, acabarão por não votar nela porque têm receio de uma outra coisa qualquer, portanto, também esse voto é útil”, defendeu .

“Não nos deixemos apenas levar pelo medo”, pediu. “Votemos em consciência e se essa consciência nos levar a querer votar numa determinada candidatura com medo. É um argumento válido. Entristece, mas percebo. É um argumento válido”, rematou o candidato.

Jorge Pinto garantiu que não se candidatou para “ficar à frente de determinado candidato”, mas para marcar a agenda e mostrar que é essencial defender a “nossa democracia, a nossa República e a nossa Constituição” .

E esgotado o tempo para um eventual um “pacto republicano de esquerdas” – lançado pelo candidato, em novembro, pouco depois da apresentação da sua candidatura à presidência da república – Jorge Pinto lembrou que a “ideia de convergência” “vai se manter também no dia 19”, após as eleições.

“Vejamos quem passa à segunda volta das presidenciais”, apontou Jorge Pinto, acrescentando que “é preciso que as ideias que estavam em cima da mesa desse pacto republicano sejam trazidas de volta”, apelou dirigindo-se aos candidatos que se identificam com a ideia. “E espero que isso aconteça” e “que passem à segunda volta”.

[notícia atualizada às 23h15]