Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 16 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais

Jorge Pinto apela ao voto "útil" e "consciente", mesmo que não seja na sua candidatura

15 jan, 2026 - 18:42 • Isabel Pacheco

Mesmo prejudicando a sua candidatura, o candidato – apoiado pelo Livre – pede aos eleitores que não se “deixem apenas levar pelo medo” em nome do “melhor do país” para evitar uma segunda volta entre um antidemocrata e um candidato próximo do Governo.

A+ / A-
Jorge Pinto aceita voto numa candidatura "mais útil"
Jorge Pinto aceita voto numa candidatura "mais útil". Foto: Paulo Novais/Lusa

No penúltimo dia de campanha, o candidato presidencial apoiado pelo Livre, Jorge Pinto lembrou que a escolha do próximo Presidente da República é um assunto “muito sério” e justificou o apelo ao voto livre dos portugueses com o “risco real” de uma segunda volta entre “um candidato antirrepublicano, antidemocrático e, do outro lado, um candidato extremamente próximo, demasiado próximo do Governo”.

Durante uma arruada no Porto, Jorge Pinto disse perceber “esses anseios, esses medos” e que, por isso, respeitará quem “vote numa candidatura que acho que é mais útil para impedir este cenário”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Aquelas pessoas que, até gostando da minha candidatura, acabarão por não votar nela porque têm receio de uma outra coisa qualquer, portanto, também esse voto é útil”, defendeu .

“Não nos deixemos apenas levar pelo medo”, pediu. “Votemos em consciência e se essa consciência nos levar a querer votar numa determinada candidatura com medo. É um argumento válido. Entristece, mas percebo. É um argumento válido”, rematou o candidato.

Jorge Pinto garantiu que não se candidatou para “ficar à frente de determinado candidato”, mas para marcar a agenda e mostrar que é essencial defender a “nossa democracia, a nossa República e a nossa Constituição” .

E esgotado o tempo para um eventual um “pacto republicano de esquerdas” – lançado pelo candidato, em novembro, pouco depois da apresentação da sua candidatura à presidência da república – Jorge Pinto lembrou que a “ideia de convergência” “vai se manter também no dia 19”, após as eleições.

“Vejamos quem passa à segunda volta das presidenciais”, apontou Jorge Pinto, acrescentando que “é preciso que as ideias que estavam em cima da mesa desse pacto republicano sejam trazidas de volta”, apelou dirigindo-se aos candidatos que se identificam com a ideia. “E espero que isso aconteça” e “que passem à segunda volta”.

[notícia atualizada às 23h15]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 16 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"As sondagens são como um jogo Sporting-Benfica aos 45 minutos"

"As sondagens são como um jogo Sporting-Benfica aos 45(...)

​As sondagens não votam

​As sondagens não votam

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

As sondagens dizem mesmo quem vai ganhar as Presidenciais?

As sondagens dizem mesmo quem vai ganhar as Presidenci(...)