Mendes não quer deixar para "a lotaria da segunda volta" a defesa da estabilidade

15 jan, 2026 - 22:23 • Manuela Pires
O candidato presidencial Marques Mendes pediu esta quinta-feira aos apoiantes que o escutavam no Palácio dos Correios, no Porto, para acreditarem que a vitória é certa.
“Tenham comigo a coragem de acreditar que vamos vencer”, apelou Marques Mendes, num discurso onde voltou a pedir a concentração dos votos na sua candidatura para não se deixar para a “lotaria da segunda volta” a defesa da estabilidade e da experiência.
“O voto no próximo domingo é de uma importância decisiva. Nós não podemos deixar para a segunda volta a lotaria da estabilidade. Nós não podemos deixar para a segunda volta a lotaria da experiência. Nós não podemos deixar para a segunda volta a lotaria da construção do futuro. Não. É votando já na primeira volta, de uma forma intensa e significativa, que nós ganharemos o futuro”, apelou o candidato apoiado por PSD e CDS.
Presidenciais 2026
Ao longo de duas semanas de campanha, Marques Mendes ouviu nas ruas dizer que “os portugueses querem mais Governo”, em áreas como a saúde e as pensões, mas também exigem mais do Presidente da República e diz que aceita o desafio.
“Nós vamos trabalhar para dar mais aos portugueses. Na Presidência da República, na relação com o Governo, na relação com os partidos, a fazer consensos, a estabelecer convergências na estabilidade e na ambição”, prometeu.
Não, não serei um Presidente que cria crises
Aos apoiantes pediu para passarem a mensagem e garante que não vai ser um Presidente que vai gerar crises e promete tranquilidade: “Não, não serei um Presidente que cria crises”.
“E não serei um Presidente que num momento em que há tensões, perde a serenidade. Ou até que num momento em que há tensões, não sabe bem onde para a sua cabeça”, afirmou, numa referência implícita a Cotrim de Figueiredo que foi o alvo preferencial da candidatura.
“É preciso um Presidente da República que sabe olhar para as tensões com serenidade, com tranquilidade e com capacidade de gerar confiança”, disse Marques Mendes.
O dia do candidato começou em Amarante, com chuva, e no mercado do Bolhão os apoiantes encheram os corredores numa visita guiada por Rui Moreira, que é o mandatário nacional da candidatura.
No fim da visita juntou-se Pedro Duarte. O presidente da Câmara do Porto, eleito em setembro último, disse aos jornalistas que acredita na vitória.
“Há uns meses tinha a convicção que, na hora da verdade, as pessoas escolhem aquilo que é melhor para si próprias e é melhor para a sua comunidade. E acho que neste caso vai acontecer o mesmo”, disse Pedro Duarte, lembrando que a maioria das sondagens indicavam que ia sair derrotado.
Pedro Duarte considera que Marques Mendes é “o candidato mais bem preparado e com melhores condições para dar ao país serenidade e estabilidade”.