Mendes não quer deixar para "a lotaria da segunda volta" a defesa da estabilidade

O candidato presidencial Marques Mendes pediu esta quinta-feira aos apoiantes que o escutavam no Palácio dos Correios, no Porto, para acreditarem que a vitória é certa. "Tenham comigo a coragem de acreditar que vamos vencer", apelou Marques Mendes, num discurso onde voltou a pedir a concentração dos votos na sua candidatura para não se deixar para a "lotaria da segunda volta" a defesa da estabilidade e da experiência.

“O voto no próximo domingo é de uma importância decisiva. Nós não podemos deixar para a segunda volta a lotaria da estabilidade. Nós não podemos deixar para a segunda volta a lotaria da experiência. Nós não podemos deixar para a segunda volta a lotaria da construção do futuro. Não. É votando já na primeira volta, de uma forma intensa e significativa, que nós ganharemos o futuro”, apelou o candidato apoiado por PSD e CDS.

Ao longo de duas semanas de campanha, Marques Mendes ouviu nas ruas dizer que “os portugueses querem mais Governo”, em áreas como a saúde e as pensões, mas também exigem mais do Presidente da República e diz que aceita o desafio. “Nós vamos trabalhar para dar mais aos portugueses. Na Presidência da República, na relação com o Governo, na relação com os partidos, a fazer consensos, a estabelecer convergências na estabilidade e na ambição”, prometeu. Não, não serei um Presidente que cria crises Aos apoiantes pediu para passarem a mensagem e garante que não vai ser um Presidente que vai gerar crises e promete tranquilidade: “Não, não serei um Presidente que cria crises”. “E não serei um Presidente que num momento em que há tensões, perde a serenidade. Ou até que num momento em que há tensões, não sabe bem onde para a sua cabeça”, afirmou, numa referência implícita a Cotrim de Figueiredo que foi o alvo preferencial da candidatura. “É preciso um Presidente da República que sabe olhar para as tensões com serenidade, com tranquilidade e com capacidade de gerar confiança”, disse Marques Mendes.