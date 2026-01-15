Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 15 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Mendes não quer deixar para "a lotaria da segunda volta" a defesa da estabilidade

15 jan, 2026 - 22:23 • Manuela Pires

O dia de campanha começou em Amarante, passou pela Faculdade de Ciências do Porto e, antes da visita ao mercado do Bolhão, Marques Mendes e a mulher foram ainda ao centro comercial comprar um presente.

A+ / A-

O candidato presidencial Marques Mendes pediu esta quinta-feira aos apoiantes que o escutavam no Palácio dos Correios, no Porto, para acreditarem que a vitória é certa.

“Tenham comigo a coragem de acreditar que vamos vencer”, apelou Marques Mendes, num discurso onde voltou a pedir a concentração dos votos na sua candidatura para não se deixar para a “lotaria da segunda volta” a defesa da estabilidade e da experiência.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“O voto no próximo domingo é de uma importância decisiva. Nós não podemos deixar para a segunda volta a lotaria da estabilidade. Nós não podemos deixar para a segunda volta a lotaria da experiência. Nós não podemos deixar para a segunda volta a lotaria da construção do futuro. Não. É votando já na primeira volta, de uma forma intensa e significativa, que nós ganharemos o futuro”, apelou o candidato apoiado por PSD e CDS.

Cavaco Silva: "Marques Mendes falará a verdade e será exigente com o Governo"

Presidenciais 2026

Cavaco Silva: "Marques Mendes falará a verdade e será exigente com o Governo"

O antigo Presidente da República diz ter a certeza(...)

Ao longo de duas semanas de campanha, Marques Mendes ouviu nas ruas dizer que “os portugueses querem mais Governo”, em áreas como a saúde e as pensões, mas também exigem mais do Presidente da República e diz que aceita o desafio.

“Nós vamos trabalhar para dar mais aos portugueses. Na Presidência da República, na relação com o Governo, na relação com os partidos, a fazer consensos, a estabelecer convergências na estabilidade e na ambição”, prometeu.

Não, não serei um Presidente que cria crises

Aos apoiantes pediu para passarem a mensagem e garante que não vai ser um Presidente que vai gerar crises e promete tranquilidade: “Não, não serei um Presidente que cria crises”.

“E não serei um Presidente que num momento em que há tensões, perde a serenidade. Ou até que num momento em que há tensões, não sabe bem onde para a sua cabeça”, afirmou, numa referência implícita a Cotrim de Figueiredo que foi o alvo preferencial da candidatura.

“É preciso um Presidente da República que sabe olhar para as tensões com serenidade, com tranquilidade e com capacidade de gerar confiança”, disse Marques Mendes.

O dia do candidato começou em Amarante, com chuva, e no mercado do Bolhão os apoiantes encheram os corredores numa visita guiada por Rui Moreira, que é o mandatário nacional da candidatura.

No fim da visita juntou-se Pedro Duarte. O presidente da Câmara do Porto, eleito em setembro último, disse aos jornalistas que acredita na vitória.

“Há uns meses tinha a convicção que, na hora da verdade, as pessoas escolhem aquilo que é melhor para si próprias e é melhor para a sua comunidade. E acho que neste caso vai acontecer o mesmo”, disse Pedro Duarte, lembrando que a maioria das sondagens indicavam que ia sair derrotado.

Pedro Duarte considera que Marques Mendes é “o candidato mais bem preparado e com melhores condições para dar ao país serenidade e estabilidade”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 15 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"As sondagens são como um jogo Sporting-Benfica aos 45 minutos"

"As sondagens são como um jogo Sporting-Benfica aos 45(...)

​As sondagens não votam

​As sondagens não votam

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

As sondagens dizem mesmo quem vai ganhar as Presidenciais?

As sondagens dizem mesmo quem vai ganhar as Presidenci(...)