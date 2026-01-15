Ouvir
Presidenciais 2026

Novo barómetro mostra empate técnico a quatro, com Seguro à frente de Cotrim e Marques Mendes

15 jan, 2026 - 14:41 • Diogo Camilo

Sondagem para a Euronews e o Nascer do Sol mostra Seguro a liderar as intenções de voto. Quase 10% dos eleitores dizem ainda não saber se vão votar.

É a quarta sondagem para as presidenciais divulgada no espaço de três dias e mostra um cenário semelhante ao da sondagem da Católica, que coloca André Ventura e António José Seguro numa segunda volta, com Cotrim de Figueiredo à espreita.

No barómetro da Consulmark2 para a Euronews e o Nascer do Sol, Seguro lidera as intenções de voto, com 20,7%, enquanto André Ventura tem 18,9%, Cotrim de Figueiredo regista 18,5% e Luís Marques Mendes tem 17,8%.

Mais abaixo e em empate técnico com Ventura, Cotrim e Marques Mendes está Henrique Gouveia e Melo, que regista 14,4% das intenções de voto.

A sondagem, com 993 inquiridos, foi realizada entre 5 e 13 de janeiro e tem uma margem de erro de +/- 3,1%, sendo a segunda maior em termos de amostra, de todas as divulgadas esta semana.

Entre os restantes candidatos, Catarina Martins tem 3,0% das intenções de voto, enquanto António Filipe regista 1,4%, Jorge Pinto 1,2% e Manuel João Vieira 1,0%.

Para este barómetro, 8,8% dos eleitores dizem ainda não saber se vão votar.

