Presidenciais 2026

Portugal, Tecnologia e Inteligência Artificial: os desafios dos próximos cinco anos. Reveja o debate

15 jan, 2026 - 17:54 • José Pedro Frazão , Ricardo Fortunato , Lara Castro

O advogado Adolfo Mesquita Nunes e o professor do Instituto Superior Técnico Arlindo Oliveira debatem os desafios tecnológicos que marcarão o país durante o próximo mandato presidencial. A moderação é de José Pedro Frazão.

Acompanhe o debate no Youtube da Renascença, a partir das 18h30.

