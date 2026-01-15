Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 15 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Sondagem mostra Ventura e Seguro lançados para uma segunda volta

15 jan, 2026 - 14:11 • Diogo Camilo

Barómetro da Aximage coloca Seguro com uma vantagem de oito pontos para Cotrim e Marques Mendes, que têm a mesma intenção de votos.

A+ / A-

Mais um dia, mais uma sondagem. Depois de um empate técnico a cinco na sondagem da Intercampus divulgada esta quarta-feira, o barómetro da Aximage mostra um cenário claro, com André Ventura e António José Seguro lançados para a segunda volta.

Na sondagem realizada para o Diário de Notícias, Ventura lidera as intenções de voto, com 24,7%, seguido de Seguro, com 23%.

Fora da zona de empate técnico e da margem de erro de 4% estão Marques Mendes e Cotrim de Figueiredo, que têm o mesmo resultado: 14,9%.

Mais atrás está Henrique Gouveia e Melo, com 13,6%.

O trabalho de campo da sondagem foi realizado entre 9 e 12 de janeiro, com 606 entrevistas. A percentagem de indecisos é de 14,1%, em linha com sondagens recentes.

Entre outros candidatos, Catarina Martins tem 2,4%, enquanto António Filipe tem 2,0% e Jorge Pinto 1,5%.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 15 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande nem imediato"

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande n(...)

O que pedem os venezuelanos em Caracas

O que pedem os venezuelanos em Caracas

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido