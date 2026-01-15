Sondagem mostra Ventura e Seguro lançados para uma segunda volta

Mais um dia, mais uma sondagem. Depois de um empate técnico a cinco na sondagem da Intercampus divulgada esta quarta-feira, o barómetro da Aximage mostra um cenário claro, com André Ventura e António José Seguro lançados para a segunda volta.

Na sondagem realizada para o Diário de Notícias, Ventura lidera as intenções de voto, com 24,7%, seguido de Seguro, com 23%.

Fora da zona de empate técnico e da margem de erro de 4% estão Marques Mendes e Cotrim de Figueiredo, que têm o mesmo resultado: 14,9%.

Mais atrás está Henrique Gouveia e Melo, com 13,6%.

O trabalho de campo da sondagem foi realizado entre 9 e 12 de janeiro, com 606 entrevistas. A percentagem de indecisos é de 14,1%, em linha com sondagens recentes.

Entre outros candidatos, Catarina Martins tem 2,4%, enquanto António Filipe tem 2,0% e Jorge Pinto 1,5%.