Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 15 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

“Votar é afirmar a Democracia e o futuro coletivo”: UGT apela à participação nas eleições presidenciais

15 jan, 2026 - 12:58 • Olímpia Mairos

Central sindical sublinha a importância do voto para reforçar a Democracia, combater a abstenção e reafirmar valores como a justiça social, a igualdade e a dignidade do trabalho.

A+ / A-

A UGT apelou esta quinta-feira à participação dos cidadãos nas eleições presidenciais marcadas para 18 de janeiro, sublinhando que votar é “afirmar a Democracia e o futuro coletivo”.

Em comunicado, a central sindical lembra que o direito de voto é um dos direitos fundamentais consagrados pela Constituição e que, embora a democracia não se esgote no momento eleitoral, é através do voto que cada cidadão pode, de forma livre e consciente, expressar a sua visão sobre o país, os valores que o orientam e o papel das instituições democráticas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A UGT destaca a importância da eleição do Presidente da República no equilíbrio do sistema democrático, na defesa da Constituição e na garantia do regular funcionamento das instituições, considerando tratar-se também de um momento decisivo para reafirmar princípios como a liberdade, a justiça social, a igualdade, a solidariedade e a dignidade do trabalho.

A central sindical apela ainda a uma participação esclarecida e responsável, valorizando o debate democrático e rejeitando discursos de desinformação, populismo ou exclusão. Para a UGT, a participação cívica é essencial para reforçar a confiança nas instituições e combater a abstenção, que considera fragilizar a democracia.

Num contexto de profundas transformações económicas, sociais e tecnológicas, a UGT defende a necessidade de reafirmar o compromisso com um Portugal mais justo, com trabalho com direitos, proteção social forte e um Estado Social que não deixe ninguém para trás.

Cumprir o dever cívico é também honrar os valores de Abril e a conquista da liberdade democrática”, conclui a UGT, lembrando que votar é um direito e um dever, “pelos trabalhadores, pelos pensionistas, pelos desempregados, pelas mulheres, pelos jovens, pela Democracia e pelo futuro de Portugal”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 15 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

As sondagens mentem? Às vezes, pecam

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande nem imediato"

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande n(...)

O que pedem os venezuelanos em Caracas

O que pedem os venezuelanos em Caracas

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido