“Votar é afirmar a Democracia e o futuro coletivo”: UGT apela à participação nas eleições presidenciais

A UGT apelou esta quinta-feira à participação dos cidadãos nas eleições presidenciais marcadas para 18 de janeiro, sublinhando que votar é “afirmar a Democracia e o futuro coletivo”.

Em comunicado, a central sindical lembra que o direito de voto é um dos direitos fundamentais consagrados pela Constituição e que, embora a democracia não se esgote no momento eleitoral, é através do voto que cada cidadão pode, de forma livre e consciente, expressar a sua visão sobre o país, os valores que o orientam e o papel das instituições democráticas.

A UGT destaca a importância da eleição do Presidente da República no equilíbrio do sistema democrático, na defesa da Constituição e na garantia do regular funcionamento das instituições, considerando tratar-se também de um momento decisivo para reafirmar princípios como a liberdade, a justiça social, a igualdade, a solidariedade e a dignidade do trabalho.

A central sindical apela ainda a uma participação esclarecida e responsável, valorizando o debate democrático e rejeitando discursos de desinformação, populismo ou exclusão. Para a UGT, a participação cívica é essencial para reforçar a confiança nas instituições e combater a abstenção, que considera fragilizar a democracia.

Num contexto de profundas transformações económicas, sociais e tecnológicas, a UGT defende a necessidade de reafirmar o compromisso com um Portugal mais justo, com trabalho com direitos, proteção social forte e um Estado Social que não deixe ninguém para trás.

“Cumprir o dever cívico é também honrar os valores de Abril e a conquista da liberdade democrática”, conclui a UGT, lembrando que votar é um direito e um dever, “pelos trabalhadores, pelos pensionistas, pelos desempregados, pelas mulheres, pelos jovens, pela Democracia e pelo futuro de Portugal”.