Boletins de voto com dois candidatos na segunda volta, diz CNE

16 jan, 2026 - 17:44 • Lusa

Apesar de no boletim de voto deste domingo constarem três candidatos rejeitados, a CNE já garantiu que os boletins vão apenas apresentar dois nomes numa possível segunda volta. Contudo, admite que alguns lugares podem ter de reutilizar os da primeira volta.

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) esclareceu esta sexta-feira que os boletins de voto na segunda volta das eleições presidenciais vão ter os nomes de dois candidatos.

"No estrangeiro e no território nacional, seja para o voto antecipado, seja para os dias da votação, vão ser impressos e distribuídos os boletins de voto do segundo sufrágio, com dois candidatos", indicou a CNE, em comunicado, frisando que "qualquer informação em contrário não corresponde à verdade".

A CNE admite que poderá haver uma "situação excecional", designadamente quando os boletins de voto não sejam recebidos a tempo em algum local no mundo, mas ressalva que "só nesse caso é que será utilizado o do primeiro sufrágio".

Caso nenhum dos candidatos tenha maioria absoluta no domingo, haverá uma segunda volta a 8 de fevereiro, à qual concorrerão apenas os dois candidatos mais votados.

Os boletins de voto para as eleições presidenciais deste domingo vão ter o nome de 14 candidatos, apesar de só 11 concorrerem à Presidência da República, estando incluídos os três candidatos excluídos pelo Tribunal Constitucional, após não terem corrigido no prazo estipulado irregularidades que tinham sido identificadas: Joana Amaral Dias, Ricardo Sousa e José Cardoso.

Concorrem às presidenciais 11 candidatos, um número recorde, sendo eles Henrique Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes (apoiado pelo PSD e CDS), António Filipe (apoiado pelo PCP), Catarina Martins (Bloco de Esquerda), António José Seguro (apoiado pelo PS), o pintor Humberto Correia, o sindicalista André Pestana, Jorge Pinto (apoiado pelo Livre), Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), André Ventura (apoiado pelo Chega) e o músico Manuel João Vieira.

O vencedor deste sufrágio vai suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, eleito em 2016 e que termina o seu mandato em março.

